Упозорење возачима: Густа магла смањује видљивост

Коловози су влажни и клизави, а из Ауто-мото савеза Српске савјетују возачима да прилагоде брзину тренутним условима на путу јер на појединим локацијама има и одрона.

Из АМС-а упозоравају на учестале одроне земље и камења на дионицама Карановац- Црна Ријека - Јајце, Карановац-Кнежево-Угар-Турбе, Кладањ-Власеница, Горажде - Чајниче - гранични прелаз Метаљка, Вишеград-Вардиште и Бродар-Рудо.

Забрањује се саобраћај за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље - Миљевина, алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље - Јажићи - Јелашница - Миљевина.

Због извођења радова на санацији клизишта уз магистрални пут на дионици Добро Поље - Миљевина доћи ће до измјене у одвијању саобраћаја уз постављену саобраћајну сигнализацију.

У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака, те ће се саобраћај одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, гдје саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час.

Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута брзе цесте Клашнице-Бањалука у дужини од шест километара. Радови на овој дионици биће настављени на прољеће како би до краја идуће године била окончана комплетна реконструкција пута од Клашница до Фонтане на улазу у Бањалуку.

Свијет Марко Рубио поднио оставку

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар - Вишеград један, као и на дионици Међеђа - Бродар у тунелу Котва два измијењен је режим саобраћаја. Планирано је да радови трају до 31. марта.

Минерски радови изводе се у каменолому у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац - Доња Љубогошта, као и у мјесту Љубогошта на магистралном путу Подроманија - Љубогошта.

Усљед клизишта, једном траком вози се на регионалним путним правцима Карановац - Кнежево у мјесту Љубачево и Прњавор-Укрина у Вијачанима.

Због активираног клизишта, у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик - Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча - Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.

У ФБиХ магла овога смањује видљивост и отежава саобраћај у котлинама и дуж ријечних токова, посебно на подручју Сребреника, Градачца, Калесије, Олова, Кисељака, Макљена, Оџака и Орашја.

На дионици Врточе - Босански Петровац упозоравају се возачи на јаке ударе вјетра.

На граничним прелазима БиХ јутрос нема дужих задржавања.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, док је на Шепку забрањен саобраћај за сва теретна возила.