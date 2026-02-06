Logo
Данас ниједна жена не би требала ово да ради ако жели мир и напредак

Курир

06.02.2026

13:29

0
Данас ниједна жена не би требала ово да ради ако жели мир и напредак

У богатом свету српских светитеља и светитељки, постоје приче које и данас инспиришу вјернике да вјерују у снагу молитве, истрајности и личне слободе. Међу њима посебно мјесто заузима Преподобна Ксенија Римљанка, светитељка чији живот одише преданошћу вјери и борбом за права жена, а њен лик и дјело обиљежавамо шестог фебруара.

Живот у знаку вјере и храбрости

Ксенија је рођена у Риму као јединица угледне сенаторске породице. Већ од малих ногу осјећала је привлачност ка Христу и жељела да се замонаши. Ипак, родитељи су од ње очекивали удају и породичне обавезе. Не желећи да се покори притиску, Ксенија је побјегла из Рима, заједно са двије своје робиње, и пронашла уточиште на острву Коа.

Lavrov

Свијет

Лавров: Атентатом на руског генерала Кијев жели да спријечи преговоре

Тамо је основала једну од првих дјевичанских заједница у историји, посветивши цијели живот молитви и љубави према Христу. Њена једноставност и скромност оставили су дубок траг - живјела је скромно, одјевена бједније од других монахиња, и често је на хљеб посипала пепео из кадионице, показујући да је духовно богатство важније од материјалног.

Чуда и поштовање верника

Према предању, Ксенија је умрла око 450. године, а над манастиром се тада појавио "вијенац од звијезда са крстом у средини, сјајнијим од сунца". Њене мошти и данас привлаче вјернике, а вјерује се да доносе исцјељење од болести и срећу онима који их дотакну.

marko perkovic tompson

Регион

Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника

Црква је слави 24. јануара по црквеном календару, односно 6. фебруара по грегоријанском, а обичаји везани за њен празник и даље се поштују у многим домаћинствима.

Обичаји

Због живота посвећеног правима жена, Преподобна Ксенија Римљанка сматра се заштитницом љепшег пола и вјерује се да ће услишити молитве женама које јој се обрате. Вјерници вјерују да даме на њен празник треба да избјегавају теже физичке послове и обавезе везане за кућу, како би сачувале снагу и мир у души.

Такође, света Ксенија се сматра благонаклоним заговорником у пословним питањима. Многи вјерници се моле њеним заговором када желе вођство, наду и помоћ у остваривању својих планова и жеља.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Наставља се унапређивање капацитета болнице у Фочи

Молитва на празник Преподобне Ксеније Римљанке

"У теби се, мати, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједила Господа Христа. Дјелима си учила презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Света Ксенијо, радује се дух твој."

православље

vjera

обичаји

Коментари (0)
