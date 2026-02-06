Данас ниједна жена не би требала ово да ради ако жели мир и напредак

Извор:
Курир
06.02.2026
13:29
Коментари:0
У богатом свету српских светитеља и светитељки, постоје приче које и данас инспиришу вјернике да вјерују у снагу молитве, истрајности и личне слободе. Међу њима посебно мјесто заузима Преподобна Ксенија Римљанка, светитељка чији живот одише преданошћу вјери и борбом за права жена, а њен лик и дјело обиљежавамо шестог фебруара.
Ксенија је рођена у Риму као јединица угледне сенаторске породице. Већ од малих ногу осјећала је привлачност ка Христу и жељела да се замонаши. Ипак, родитељи су од ње очекивали удају и породичне обавезе. Не желећи да се покори притиску, Ксенија је побјегла из Рима, заједно са двије своје робиње, и пронашла уточиште на острву Коа.
Свијет
Лавров: Атентатом на руског генерала Кијев жели да спријечи преговоре
Тамо је основала једну од првих дјевичанских заједница у историји, посветивши цијели живот молитви и љубави према Христу. Њена једноставност и скромност оставили су дубок траг - живјела је скромно, одјевена бједније од других монахиња, и често је на хљеб посипала пепео из кадионице, показујући да је духовно богатство важније од материјалног.
Према предању, Ксенија је умрла око 450. године, а над манастиром се тада појавио "вијенац од звијезда са крстом у средини, сјајнијим од сунца". Њене мошти и данас привлаче вјернике, а вјерује се да доносе исцјељење од болести и срећу онима који их дотакну.
Регион
Два концерта Томпсона у Ријеци упркос противљењу дијела одборника
Црква је слави 24. јануара по црквеном календару, односно 6. фебруара по грегоријанском, а обичаји везани за њен празник и даље се поштују у многим домаћинствима.
Због живота посвећеног правима жена, Преподобна Ксенија Римљанка сматра се заштитницом љепшег пола и вјерује се да ће услишити молитве женама које јој се обрате. Вјерници вјерују да даме на њен празник треба да избјегавају теже физичке послове и обавезе везане за кућу, како би сачувале снагу и мир у души.
Такође, света Ксенија се сматра благонаклоним заговорником у пословним питањима. Многи вјерници се моле њеним заговором када желе вођство, наду и помоћ у остваривању својих планова и жеља.
Република Српска
Шеранић: Наставља се унапређивање капацитета болнице у Фочи
"У теби се, мати, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједила Господа Христа. Дјелима си учила презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато и са Анђелима, Света Ксенијо, радује се дух твој."
Најновије
Најчитаније
14
02
13
56
13
52
13
50
13
45
Тренутно на програму