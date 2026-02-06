Logo
У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

06.02.2026

14:08

Коментари:

0
Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује претежно облачно вријеме са кишом, на врховима планина са снијегом, уз дневну температуру ваздуха до 14 степени Целзијусових.

Јутро ће бити облачно с кишом, на планинама сусњежица или слаб снијег, а током дана биће и краћих сунчаних периода, углавном на сјеверу, гдје ће бити најмање падавина, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Манастир Завала-06022026

Градови и општине

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

У другом дијелу дана падавине слабе и постепено престају на западу, а до вечери и у већини предјела, док се на југу очекује јача киша и пролазни пљускови.

Јутарња температура ваздуха биће од нула до четири, на југу до седам, у вишим предјелима од минус два, а дневна од седам до 11, на југу до 14, у вишим крајевима од три степена Целзијусова.

Дуваће вјетар углавном слаб и промјенљив, на југу умјерен, на ударе и појачан јуозападни. Увече вјетар у Херцеговини слаби.

Јахорина, обука

Друштво

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

У Српској и ФБиХ данас је облачно вријеме са кишом у већини подручја, док је на врховима планина забиљежен снијег, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Временска прогноза

РХМЗ

