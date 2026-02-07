Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

Извор:
Бивши британски премијер наводно је био укључен у сексуални однос "утроје" са осуђеном трговкињом људима Гислејн Максвел, тврди краљевски историчар Ендру Лоуни у новом подкасту "Дип Дајв" на "Дејли мејлу".
Лоуни се придружио ауторки бестселера "Сандеј тајмса" Сари Вај како би коментарисали најновију објаву докумената из "Епстајнових фајлова" које је објавило Министарство правде САД (ДОЈ).
Прошле недеље ДОЈ је објавио највећи пакет докумената из истраге против финансијера Џефрија Епстајна - више од три милиона докумената, фотографија и снимака.
Историчар је аутор неауторизоване биографије "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", која описује пад принца Ендруа. Као један од одраније познатих критичара његовог понашања и веза, Лоуни је постао контроверзна фигура када је ријеч о наводним везама британског естаблишмента са Епстајном.
Поред тврдње да су 2006. Ендру и Епстајн покушали да плате егзотичној плесачици за сексуални однос, Лоуни је навео да принц Ендру није био једини члан британске елите који је имао односе са Епстајном и Максвел.
- Чуо сам много прича о односима "утроје", укључујући и један између Гислејн и британског премијера - рекао је Лоуни у подкасту.
На питање да ли је реч о скоријем премијеру, одговорио је: "Бившем премијеру, али није Винстон Черчил", додајући то у шаљивом тону.
У подкасту Лоуни тврди да јавност и даље не зна све о Ендруовим активностима са Епстајном и да су поједини људи из Бакингемске палате и владе "помагали и прикривали" његово понашање.
Принц Ендру је досљедно негирао све оптужбе за сексуално недолично понашање. Године 2022. постигао је вансудско поравнање у грађанском поступку са Вирџинијом Ђуфре без признања кривице, али је изразио жаљење због повезаности са Епстајном.
Лоуни је рекао да би требало спровести парламентарну истрагу о Ендруовом раду као трговинског изасланика и објавити све релевантне архиве како би се "вратило повјерење".
Говорећи о Епстајну, Лоуни је изнео тврдњу да је финансијер био повезан са руском обавјештајном службом и да је учествовао у операцијама компромитовања утицајних људи ради прикупљања информација и уцјене.
Навео је да, према његовим ријечима, постоје материјали које је ФБИ заплијенио, укључујући снимке који никада нису објављени, те да би објављивање додатних докумената могло открити нове детаље и имена.
