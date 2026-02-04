Logo
Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

СРНА

04.02.2026

21:39

0
Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс је изјавио да нови документи у вези са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином откривају оно што је он описао као "инцестуозну" културу међу америчком политичком и пословном елитом.

Венс је за "Дејли мејл" рекао да досијеи откривају "прилично инцестуозну природу" међу америчком елитом, називајући открића "прилично гнусним".

Издвојио је појединце као што су извршни директор "Тесле" и "СпејсИкса" Илон Маск, бивши предсједник САД Бил Клинтон и милијардер Бил Гејтс, рекавши да су се открића "веома лоше одразила на њих".

Говорећи о Трампу, чије се име појављује у досијеима најмање 3.000 пута и који је негирао да је пријатељ са Епстином, Венс је рекао да предсједник "познаје много тих људи" због свог богатства и статуса, али да је ван тог друштвеног круга.

Документи, које је прошле седмице објавило Министарство правде САД, укључују раније необјављене записе из Епстајнове документације и повезаних истрага.

Они показују да је Маск 2013. године разговарао о плановима да посјети Епстиново приватно острво, а Епстин је понудио да пошаље свој хеликоптер.

Посебан мејл из 2013. године показује да је Епстин себи послао документ у којем се тврди да је Гејтс тражио помоћ у набавци дроге "како би се носио са посљедицама секса са руским дјевојкама".

Неименовани портпарол Гејтса је одбацио тврдњу као "апсолутно апсурдну и потпуно лажну".

Бил Клинтон и његова супруга, бивши државни секретар Хилари Клинтон, пристали су да свједоче пред Надзорним одбором Представничког дома у истрази о Епстину.

Бивши предсједник је раније признао да је летио Епстиновим приватним авионом почетком 2000-их, али је негирао да је починио било какво кривично дјело.

Пар се у почетку опирао судским позивима, називајући их "неважећим и правно неизвршивим".

Епстин је умро у затвору у Њујорку 2019. године, смрт је проглашена самоубиством, што је подстакло теорије завјере, укључујући тврдње да је убијен како би се спријечило откривање компромитујућег материјала који укључује истакнуте личности.

Џеј Ди Венс

Džefri Epstajn

