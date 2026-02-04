Венс без длаке на језику: Епстинови документи показују "инцестуозну" културу америчке елите

Извор:
Потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс је изјавио да нови документи у вези са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином откривају оно што је он описао као "инцестуозну" културу међу америчком политичком и пословном елитом.
Венс је за "Дејли мејл" рекао да досијеи откривају "прилично инцестуозну природу" међу америчком елитом, називајући открића "прилично гнусним".
Издвојио је појединце као што су извршни директор "Тесле" и "СпејсИкса" Илон Маск, бивши предсједник САД Бил Клинтон и милијардер Бил Гејтс, рекавши да су се открића "веома лоше одразила на њих".
Говорећи о Трампу, чије се име појављује у досијеима најмање 3.000 пута и који је негирао да је пријатељ са Епстином, Венс је рекао да предсједник "познаје много тих људи" због свог богатства и статуса, али да је ван тог друштвеног круга.
Документи, које је прошле седмице објавило Министарство правде САД, укључују раније необјављене записе из Епстајнове документације и повезаних истрага.
Они показују да је Маск 2013. године разговарао о плановима да посјети Епстиново приватно острво, а Епстин је понудио да пошаље свој хеликоптер.
Посебан мејл из 2013. године показује да је Епстин себи послао документ у којем се тврди да је Гејтс тражио помоћ у набавци дроге "како би се носио са посљедицама секса са руским дјевојкама".
Неименовани портпарол Гејтса је одбацио тврдњу као "апсолутно апсурдну и потпуно лажну".
Бил Клинтон и његова супруга, бивши државни секретар Хилари Клинтон, пристали су да свједоче пред Надзорним одбором Представничког дома у истрази о Епстину.
Бивши предсједник је раније признао да је летио Епстиновим приватним авионом почетком 2000-их, али је негирао да је починио било какво кривично дјело.
Пар се у почетку опирао судским позивима, називајући их "неважећим и правно неизвршивим".
Епстин је умро у затвору у Њујорку 2019. године, смрт је проглашена самоубиством, што је подстакло теорије завјере, укључујући тврдње да је убијен како би се спријечило откривање компромитујућег материјала који укључује истакнуте личности.
