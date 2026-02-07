Teška nesreća u BiH: Jedno poginulo, šestoro povrijeđenih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na magistralnom putu Sarajevo - Pale u mjestu Lapišnica. Jedna osoba je poginula, a šest povrijeđeno.

Zbog nesreće saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici puta, a u frontalnom sudaru su učestvovali kamion i kombi.

Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati, a ekipe Hitne pomoći su povrijeđene prevezli na ukazivanje ljekarske pomoći. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala, piše Kliks.

Policija je ogradila mjesto nesreće, a već su stvorene i kolone automobila dok se vozači preusmjeravaju na alternativne pravce.