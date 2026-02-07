Logo
Large banner

Teška nesreća u BiH: Jedno poginulo, šestoro povrijeđenih

Izvor:

Kliks

07.02.2026

08:52

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na magistralnom putu Sarajevo - Pale u mjestu Lapišnica. Jedna osoba je poginula, a šest povrijeđeno.

Zbog nesreće saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici puta, a u frontalnom sudaru su učestvovali kamion i kombi.

Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati, a ekipe Hitne pomoći su povrijeđene prevezli na ukazivanje ljekarske pomoći. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala, piše Kliks.

Џефри Епстајн

Svijet

Lov na djevojke iz Hrvatske za Epstajna: "Kupiću ti kartu za Split, tamo ćeš mi naći prijateljicu

Policija je ogradila mjesto nesreće, a već su stvorene i kolone automobila dok se vozači preusmjeravaju na alternativne pravce.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

pogibija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Republika Srpska

Flin: Bila je čast ugostiti Dodika, imali smo značajan razgovor o jačanju odnosa SAD i Srpske

2 h

0
Вакцина

Društvo

Jovana Aleksić prva na svijetu prima vakcinu protiv raka

2 h

0
Ко је партнер Милице Тодоровић за којег се пјевачица бори против његове жене!

Scena

Ko je partner Milice Todorović za kojeg se pjevačica bori protiv njegove žene!

2 h

0
Почела предизборна тишина

Republika Srpska

Počela predizborna tišina

2 h

0

Više iz rubrike

Ухапшен осумњичени за напад на потпредсједника ОО СДС Пелагићево

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za napad na potpredsjednika OO SDS Pelagićevo

20 h

0
Josip Krakić

Hronika

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

21 h

0
Убица пријетио Александри прије свирепог злочина: Побићу вас све

Hronika

Ubica prijetio Aleksandri prije svirepog zločina: Pobiću vas sve

21 h

0
Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак

Hronika

Usred dana zapalio automobil u centru Sarajeva, objavljen snimak

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

50

Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

10

45

Bivši britanski premijer bio u "trojci sa Maksvel i Epstajnom?

10

30

Zemljotres u BiH: "Jak tutanj, kao grmljavina pod zemljom"

10

20

Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

10

18

Zeljković: Zagađenje vazduha i grijanje problemi koji zahtijevaju sistemska rješenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner