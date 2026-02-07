Teška nesreća u BiH: Jedno poginulo, šestoro povrijeđenih

Izvor:
Kliks
07.02.2026
08:52
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na magistralnom putu Sarajevo - Pale u mjestu Lapišnica. Jedna osoba je poginula, a šest povrijeđeno.
Zbog nesreće saobraćaj je obustavljen na ovoj dionici puta, a u frontalnom sudaru su učestvovali kamion i kombi.
Nesreća se dogodila jutros oko 6 sati, a ekipe Hitne pomoći su povrijeđene prevezli na ukazivanje ljekarske pomoći. Nažalost, jedna osoba je smrtno stradala, piše Kliks.
Svijet
Lov na djevojke iz Hrvatske za Epstajna: "Kupiću ti kartu za Split, tamo ćeš mi naći prijateljicu
Policija je ogradila mjesto nesreće, a već su stvorene i kolone automobila dok se vozači preusmjeravaju na alternativne pravce.
Republika Srpska
2 h0
Društvo
2 h0
Scena
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Hronika
20 h0
Hronika
21 h0
Hronika
21 h0
Hronika
21 h0
Najnovije
Najčitanije
10
50
10
45
10
30
10
20
10
18
Trenutno na programu