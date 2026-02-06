Ubica prijetio Aleksandri prije svirepog zločina: Pobiću vas sve

Nišlija koji je dobro poznavao pokojnu Aleksandru Š. (43) koja je jutros ubijena u Nišu, tvrdi da joj je D.G., za kojeg se sumnja da je pucao, dugo prijetio.

Navodno ubica i ubijena žive u istoj ulici.

"On živi u istoj ulici, ne znam mnogo o njemu. Međutim, bio sam svjedok njegovih prijetnji upućenih stradaloj komšinici. Ne znam zbog čega, ali stalno joj je prijetio. Čuo sam kako govori: "Pobiću vas sve, majku vam lopovsku!"

Kako navodi komšija koji je želio da ostane anoniman, stradalu ženu zna od djetinjstva, jer je bila dobra prijateljica njegovog sina.

"Igrala je rukomet za Duvansku industriju u Nišu, gdje sam ja radio. Stalno nam je dolazila u kuću, bila je mnogo fina. Ima dvoje djece iz dva braka, prvi suprug joj je ubijen u eksploziji bombe. Ona je imala firmu, bavila se prodajom biljnog sirćeta. Stalno sam je viđao jutrom kad bih išao u nabavku. Jutros sam krenuo takođe da nabavim namirnice, kada sam ugledao njeno tijelo pored kola, jasno mi je bilo da je mrtva. Nisam htio da prilazim, već sam bio svedok jedne takve situacije pa sam se udaljio. Tada još ni policija nije bila došla, nije bilo nikoga pored nje. Ne znam ništa više o tome, niti zbog čega je postojao sukob sa tim čovjekom koji je ubio", zaključuje ovaj Nišlija, prenosi Informer.