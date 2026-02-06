Usred dana zapalio automobil u centru Sarajeva, objavljen snimak

06.02.2026
13:39
Komentari:0
U ulici Avde Sumbula u Opštini Centar juče, 5. Februara, zapaljen je automobil.
Sve se dešavalo usred dana.Na snimku se vidi kako maskirani muškarac prilazi vozilu golf.
U roku od nekoliko sekundi buknuo je požar na vozilu, a nakon toga muškarac trči u smjeru odakle je i došao.
Prema posljednjim informacijama, još uvijek se traga za počiniocem.
"Avaz" je objavio snimak događaja.
