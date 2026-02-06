Logo
Usred dana zapalio automobil u centru Sarajeva, objavljen snimak

06.02.2026

13:39

Усред дана запалио аутомобил у центру Сарајева, објављен снимак
Foto: ATV BL

U ulici Avde Sumbula u Opštini Centar juče, 5. Februara, zapaljen je automobil.

Sve se dešavalo usred dana.Na snimku se vidi kako maskirani muškarac prilazi vozilu golf.

U roku od nekoliko sekundi buknuo je požar na vozilu, a nakon toga muškarac trči u smjeru odakle je i došao.

лото

Svijet

Srećni datum vjenčanja donio Rusu milione na lutriji

Prema posljednjim informacijama, još uvijek se traga za počiniocem.

"Avaz" je objavio snimak događaja.

Sarajevo

zapaljen automobil

