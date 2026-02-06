Logo
Djevojčica na aparatima za disanje: Porodica Malić povrijeđena uoči donatorske večeri

ATV

06.02.2026

13:10

Дјевојчица на апаратима за дисање: Породица Малић повријеђена уочи донаторске вечери
Foto: ATV

Četvorodišnja djevojčica koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Buletiću kod Teslića, a u kojoj su povrijeđene njene dvije sestre i otac Dragan Malić, priključena je na aparate za mehaničku ventilaciju, rečeno je ATV-u u UKC Republike Srpske.

”Pacijentica je primljena sa teškim višestrukim povredama i hospitalizovana je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje. Priključena je na aparate za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze u vezi sa njenim zdravstvenim stanjem su krajnje neizvjesne”, navode u UKC Srpske.

Otac i dvije sestre su nakon nesreće zadržane u dobojskoj bolnici ”Sveti apostol Luka”, a stepen njihovih povreda zasad nije poznat.

Radi se o porodici koju život nije mazio i za koju Humanitarna organizacija ”Srbi za Srbe” 19. februara u Tesliću organizuje ”Veče prijatelja” s ciljem da se prikupi 30.000 KM i pomogne samohranom ocu Draganu Maliću da opremi tokarsku radionicu i konačno pokrene posao kod kuće, kako bi mogao da brine o svoje tri kćerke, budući da im je majka preminula.

удес теслић

Hronika

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Porodica Malić

Saobraćajna nesreća

Teslić

UKC Republike Srpske

donatorsko veče

Humanitarna organizacija Srbi za Srbe

