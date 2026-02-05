Повријеђен отац и три кћерке: Тешка несрећа код Теслића

Извор:
АТВ
05.02.2026
22:03

Самохрани отац и три његове малољетне кћерке повријеђени су у тешкој саобраћајној несрећи која се вечерас догодила у Булетићу Горњем код Теслића!
Како сазнаје АТВ несрећа се догодила око 19.30 часова на магистралном путу Теслић - Котор Варош када је дошло до слијетања ”пасата”, којим је управљао отац Д.М.
Након несреће породици је помоћ указана у Дому здравља у Теслићу, након чега су превезени у Болницу ”Свети апостол Лука” у Добоју. Због тежине повреда једна од дјевојчица је упућена у УКЦ Бањалука на даље лијечење.
Тачне околности несреће се утврђују и на лицу мјеста је у току увиђај, којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.
Због увиђаја тренутно је обустављен саобраћај на дионици магистралног пута кроз Булетић Горњи.
