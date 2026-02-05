Нападнут Војко Сајловић, огласила се полиција и начелник Пелагићева

05.02.2026
Мушкарац В. С. лакше је повријеђен данас када га је у Пелагићеву напало непознато лице на чијој идентификацији полиција ради, речено је у Полицијској управи Бијељина.
"Припадници Полицијске управе Бијељина предузимају мјере и радње с циљем идентификације лица које је данас у Пелагићеву око 14.55 часова физички напало В. С. и удаљило се са лица мјеста", појаснили су из Полицијске управе Бијељина.
Према изјави оштећеног, ријеч је о о њему непознатом лицу које га је физички напало на улици.
Нападнутом су у здравственој установи у Бијељини констатоване лаке тјелесне повреде.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју који је догађај квалификовао као кривично дјело тјелесна повреда.
Иначе, ради се о потпредсједнику Општинског одбора СДС-а Пелагићево Војку Сајловићу.
Начелник Пелагићева Славко Тешић осудио је напад на Војка Сајловића, али и инсинуације да стоји иза тога, те је позвао све политичке актере да престану са злоупотребама.
Тешић је изјавио Срни да је на располагању свима и да ће доказати да је ријеч о још једној подвали локалних опозиционих функционера.
Према његовим ријечима, стицање политичких поена на оваквим стварима највише говори о онима који то раде.
"Осуђујем напад на сваког појединца, па и на колегу Војка Сајловића. Исто тако, оштро осуђујем и инсинуације да стојим иза тога, што не одговара истини", рекао је Тешић.
Он је навео да политичке борбе треба да се воде тамо гдје им је мјесто и да се тога увијек придржавао.
Истакао је да чистог образа увијек може да изађе пред све људе у Пелагићеву, а да Сајловић покаже може ли он.
Из СДС-а вечерас су саопштили да су Стајловића данас док се враћао с посла кући физички напала два лица са капуљачама која су изашла из аутомобила.
Предсједник СДС-а Бранко Блануша тврди да је Стајловић због озбиљности задобијених повреда задржан на болничком лијечењу у бијељинској болници.
