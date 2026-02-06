Logo
Large banner

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

Izvor:

Telegraf

06.02.2026

11:38

Komentari:

0
Ухапшен осумњичени за убиство жене у Нишу
Foto: Pexels

Niška policija uhapsila je osumnjičenog za brutalno ubistvo A.M. (44), koja je likvidirana jutros ispred svoje kuće u naselju Palilula.

Napadač je uhapšen nakon intenzivne potrage i sada se nalazi u policijskoj pritvorskoj jedinici, dok se istražuju svi detalji zločina i provjerava da li je imao pomagače.

Милица Тодоровић

Scena

Oglasio se otac Milice Todorović

Tijelo žrtve upućeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a istraga i dalje traje.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

NiŠ

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јанковић: Уколико добијемо сагласност Града, у понедјељак наставак радова у Чесми

Banja Luka

Janković: Ukoliko dobijemo saglasnost Grada, u ponedjeljak nastavak radova u Česmi

2 h

0
Стомак памти све: Ово су разлике између гастритиса, рефлукса и чира

Zdravlje

Stomak pamti sve: Ovo su razlike između gastritisa, refluksa i čira

2 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Doktori su joj govorili da umišlja, onda je stigla jeziva dijagnoza

2 h

0
Јетра има сопствени биолошки сат: Како да ускладите оброке и сан

Zdravlje

Jetra ima sopstveni biološki sat: Kako da uskladite obroke i san

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Pero i Jasmin uhvaćeni u kraći aluminijumskih panela

3 h

0
Одузети спид

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, u autu krio 110 grama spida!

3 h

0
Испливали језиви детаљи: Убио куму насред улице?

Hronika

Isplivali jezivi detalji: Ubio kumu nasred ulice?

3 h

0
Огласила се полиција о тешкој незгоди код Теслића

Hronika

Oglasila se policija o teškoj nezgodi kod Teslića

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

56

Uspješno završena naprednu obuku za obezbjeđenje štićenih ličnosti

13

52

Minić: Dao sam nalog ministru da istraži priče o kupovini glasova

13

50

Igokea protiv Krke za Top-8 Aba lige

13

45

Vrijeme ključan faktor za uspješnu borbu protiv karcinoma

13

44

Misteriozno (samo)ubistvo Josipa Krakića: Istraga nije okončana, svjedoci saslušani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner