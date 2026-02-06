Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

Izvor:
Telegraf
06.02.2026
11:38
Komentari:0
Niška policija uhapsila je osumnjičenog za brutalno ubistvo A.M. (44), koja je likvidirana jutros ispred svoje kuće u naselju Palilula.
Napadač je uhapšen nakon intenzivne potrage i sada se nalazi u policijskoj pritvorskoj jedinici, dok se istražuju svi detalji zločina i provjerava da li je imao pomagače.
Scena
Oglasio se otac Milice Todorović
Tijelo žrtve upućeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a istraga i dalje traje.
Banja Luka
2 h0
Zdravlje
2 h0
Zdravlje
2 h0
Zdravlje
2 h0
Najnovije
Najčitanije
13
56
13
52
13
50
13
45
13
44
Trenutno na programu