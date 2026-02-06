Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu

Niška policija uhapsila je osumnjičenog za brutalno ubistvo A.M. (44), koja je likvidirana jutros ispred svoje kuće u naselju Palilula.

Napadač je uhapšen nakon intenzivne potrage i sada se nalazi u policijskoj pritvorskoj jedinici, dok se istražuju svi detalji zločina i provjerava da li je imao pomagače.

Tijelo žrtve upućeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, a istraga i dalje traje.