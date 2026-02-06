Jetra ima sopstveni biološki sat: Kako da uskladite obroke i san

Kada se govori o biološkom satu, većina ljudi pomisli na san i buđenje. Ipak, cirkadijalni ritam ne postoji samo u mozgu. Svaki organ ima svoj unutrašnji sat.

Naučna istraživanja pokazuju da jetra funkcioniše po sopstvenom cirkadijalnom ritmu, što znači da različite funkcije obavlja u različito doba dana i noći. U tom ritmu smjenjuju se faze razgradnje masti, proizvodnje glukoze i detoksikacije, pa se njen rad mijenja tokom 24 sata.

Tokom noći, kada organizam miruje i ne unosi hranu, pojačava se razgradnja masnih kiselina i procesi obnove ćelija. U ranim jutarnjim satima aktivira se proizvodnja glukoze, kako bi tijelo imalo energiju za početak dana. Istovremeno, enzimi zaduženi za razgradnju toksina ne rade ravnomjerno, već u talasima, u zavisnosti od doba dana.

Ekonomija Uskoro velike izmjene u supermarketima: Kupci će morati sami da se snađu

Ovaj ritam nije slučajan. On je usklađen sa ciklusom svjetla i tame, ali i sa vremenom obroka, snom i nivoom fizičke aktivnosti. Kada se navike poremete, dolazi do nesklada između biološkog sata i načina života, što može da utiče na rad jetre.

Šta se dešava kada se ritam poremeti

Ako se kasno večera, preskače san ili se spava u nepravilnim intervalima, jetra mora da mijenja svoje planirane procese. Umjesto da se noću bavi razgradnjom masti i obnavljanjem ćelija, ona prelazi na obradu hrane koja je tek unesena.

Kada se to ponavlja iz dana u dan, dolazi do nakupljanja masti u jetri, poremećaja nivoa šećera u krvi i smanjene osjetljivosti na insulin. Zato se kod osoba koje rade u smjenama, često jedu kasno ili imaju neredovan san, češće javlja masna jetra i metabolički sindrom.

Zašto je važno kada jedete, a ne samo šta

Jetra je u jutarnjim i prijepodnevnim satima spremnija da obradi glukozu i pretvori je u energiju. Kako dan odmiče, ta sposobnost opada, pa se kasni obroci lakše pretvaraju u masne naslage.

Drugim riječima, isti obrok neće imati isti efekat ujutru i kasno uveče. Kada se najveći dio kalorija unese u prvoj polovini dana, jetra ih lakše koristi kao energiju. Kada se jedu obilne večere, veća je vjerovatnoća da će se višak skladištiti kao mast.

Kako da uskladite navike sa biološkim satom jetre

Dobra vijest je da se ritam jetre relativno brzo prilagođava zdravijim navikama. Nekoliko jednostavnih koraka može značajno da olakša njen rad.

Najprije je važno da odlazite na spavanje u približno isto vrijeme i da spavate dovoljno dugo. Stabilan ritam sna pomaže jetri da održi prirodne cikluse metabolizma.

Večeru bi trebalo završiti najmanje dva do tri sata prije odlaska u krevet, kako bi noć bila rezervisana za procese razgradnje masti i regeneracije. Tokom dana korisno je imati redovne obroke u približno isto vrijeme, bez dugih razmaka između obroka i bez prejedanja.

Redovna fizička aktivnost dodatno poboljšava osjetljivost na insulin i pomaže jetri da efikasnije koristi masti i šećere.

Jetra je organ sa izuzetnom sposobnošću obnavljanja, ali ta sposobnost zavisi od uslova u kojima radi. Kada joj omogućite stabilan ritam sna, pravilno raspoređene obroke i dovoljno kretanja, pomažete joj da funkcioniše u skladu sa svojim prirodnim biološkim satom, piše Kurir.