Oticanje nogu nije bezazleno: Može ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme

Izvor:

Indeks

06.02.2026

09:00

Komentari:

0
Ноге масажа депилација
Foto: Pexels

Oticanje nogu mnogi povezuju sa dugim stajanjem, vrućinom ili umorom, ali ljekari upozoravaju da u nekim slučajevima ono može biti i znak ozbiljnijih zdravstvenih problema – uključujući bolesti srca.

Iako se edem, odnosno nakupljanje tečnosti u tkivu, često smatra bezazlenim, kada se javlja redovno ili se postepeno pogoršava, može ukazivati na to da srce ne radi kako treba.

Рупа прогутала бензинску пумпу-06022026

Svijet

Ogromna rupa ''progutala'' benzinsku pumpu, ljudi bježali u panici

Zašto srčane bolesti izazivaju oticanje?

Kada je rad srca oslabljen, ono više ne može efikasno pumpati krv kroz tijelo. Zbog toga dolazi do zastoja u krvotoku, a tečnost se može početi nakupljati u donjim dijelovima tijela, najčešće u stopalima, gležnjevima i potkoljenicama.

Takvo oticanje je često izraženije krajem dana, posebno nakon dužeg sjedenja ili stajanja, a može se smanjiti nakon odmora ili podizanja nogu.

Kako prepoznati kada oticanje nije bezazleno?

Stručnjaci ističu da treba obratiti pažnju ako oticanje:

-traje danima ili se pogoršava

-javlja se na obje noge

Telefon-011025

Svijet

U planu zabrana društvenih mreža mlađim od 16 godina

-prati ga osjećaj težine ili zatezanja kože

-ostavlja udubljenje nakon pritiska prstom

-dolazi uz druge simptome, poput umora ili nedostatka daha.

U takvim slučajevima preporučuje se lekarski pregled, posebno kod osoba koje već imaju povišen krvni pritisak, dijabetes ili druge faktore rizika za bolesti srca.

Koji simptomi mogu pratiti oticanje nogu?

Oticanje nogu povezano sa srcem često ne dolazi samo. Može biti praćeno i drugim znacima, kao što su:

-kratkoća daha pri naporu ili dok ležite

-ubrzan ili nepravilan rad srca

-nagli porast tjelesne težine zbog zadržavanja tečnosti

-izražen umor i slabost

nada topcagic sc yt

Scena

Nada Topčagić u kontejneru našla sliku vrijednu 15.000 evra

-bol ili pritisak u grudima

Ako se oticanje pojavi iznenada, uz bol u grudima ili otežano disanje, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć.

Oticanje nogu nije uvijek povezano sa srcem

Važno je napomenuti da edem može imati i druge uzroke – od problema sa venama, bubrezima i jetrom do neželjenih efekata određenih lijekova. Ipak, ljekari upozoravaju da se ponavljajuće ili neobjašnjivo oticanje ne bi smjelo ignorisati.

Raskid ljubavni par

Ljubav i seks

Privatni detektiv otkriva: Kako za 30 sekundi provjeriti da li vas partner vara

Ako primjetite da vam noge redovno otiču bez jasnog razloga ili se oticanje pogoršava, najbolje je da se posavjetujete sa ljekarom. U nekim slučajevima to može biti jedan od ranih znakova srčanog zatajivanja, a pravovremena dijagnoza može spriječiti ozbiljnije komplikacije.

oticanje nogu

srce

Komentari (0)
