Logo
Large banner

Koliko mandarina je previše za organizam

05.02.2026

11:47

Komentari:

0
Колико мандарина је превише за организам
Foto: pexels/Arshan Ali

Voće se s pravom smatra jednim od temelja zdrave ishrane. Bogato je vitaminima, vlaknima i antioksidansima, ali uvriježeno mišljenje da se može jesti u neograničenim količinama nije u potpunosti tačno. Kao i kod svake namirnice, ključ je u umjerenosti, jer prevelik unos pojedinih vrsta voća može dovesti do neželjenih nuspojava.

Narandže i mandarine mnogima su omiljeni zalogaj tokom zimskih mjeseci. Ipak, iako su odličan izvor vitamina C, postavlja se pitanje – može li se desiti nešto loše ako pojedete previše narandži i mandarina?

Сребро

Ekonomija

Srebro doživjelo novu katastrofu

Koliko je narandži i mandarina previše?

Agrumi, a posebno narandže i mandarine, odličan su način za jačanje imuniteta. Ipak, zbog visokog sadržaja vlakana i kiselina, njihova pretjerana konzumacija može izazvati probavne tegobe. Konzumacija četiri do pet narandži dnevno može dovesti do nadutosti, grčeva u stomaku, pa čak i proliva, prenosi Žena.hr.

Njihova kiselost takođe može predstavljati problem. Osobe koje pate od gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) mogu osjetiti pojačanu žgaravicu, dok kiselina vremenom može oštetiti zubnu gleđ i povećati rizik od karijesa. Zbog toga se preporučuje da se dnevni unos ograniči na jednu do dvije narandže ili tri do četiri mandarine.

Takođe, osobe s povišenim nivoom kalijuma u krvi trebalo bi da se posavjetuju s ljekarom, jer agrumi, iako u umjerenim količinama, sadrže ovaj mineral.

Зељковић с Парскејлом

Republika Srpska

Vico Zeljković se sastao sa bliskim Trampovim saradnikom

Nije svo voće isto

Osim agruma, oprez je potreban i kod voća koje sadrži visok udio prirodnog šećera – fruktoze. Iako je riječ o zdravijoj alternativi industrijskom šećeru, pretjerane količine mogu opteretiti jetru, izazvati nagle skokove šećera u krvi i otežati gubitak tjelesne mase.

U ovu grupu spadaju grožđe, veoma zrele banane i mango. Na primjer, jedan veći mango može sadržavati i do 45 grama šećera. Posebnu pažnju treba obratiti i na sušeno voće, poput hurmi ili grožđica, jer je u njima šećer znatno koncentrisan. Šaka suhog voća dnevno sasvim je dovoljna.

MUP RS

Republika Srpska

MUP Srpske poslao važno obavještenje

Voće je neizostavan dio uravnotežene ishrane, ali je važno voditi računa o količini i raznovrsnosti. Umjesto oslanjanja na samo jednu vrstu, preporučuje se kombinovanje različitog voća i davanje prednosti cijelim plodovima u odnosu na sokove, koji su često lišeni vrijednih vlakana.

Podijeli:

Tagovi:

mandarine

Voće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Otac djeteta Milice Todorović u suzama: Emocije nije mogao da sakrije

2 h

0
Ухапшен мушкарац осумњичен да је запалио три аутомобила

Hronika

Uhapšen muškarac osumnjičen da je zapalio tri automobila

3 h

0
Храна за бебе довела до масовног тровања, огласили се стручњаци

Svijet

Hrana za bebe dovela do masovnog trovanja, oglasili se stručnjaci

3 h

0
Граната

Svijet

Ispalili granatu na tajlandsku teritoriju - slučajno

3 h

0

Više iz rubrike

Погрбљено сједење опасније је него што мислите, ево зашто

Zdravlje

Pogrbljeno sjedenje opasnije je nego što mislite, evo zašto

4 h

0
bolest, zaraza, bolnica

Zdravlje

Mladi sve više obolijevaju od raka: Doktor upozorava na ove naizgled bezazlene simptome

5 h

0
Пацијент преживио два дана без плућа

Zdravlje

Pacijent preživio dva dana bez pluća

6 h

0
Главобоља глава

Zdravlje

Zašto osjećate bol iza očiju? Ovo su najčešći okidači

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

14

15

Orban: Nećemo tolerisati miješanje u izborni proces

14

13

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner