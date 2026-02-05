Koliko mandarina je previše za organizam

Voće se s pravom smatra jednim od temelja zdrave ishrane. Bogato je vitaminima, vlaknima i antioksidansima, ali uvriježeno mišljenje da se može jesti u neograničenim količinama nije u potpunosti tačno. Kao i kod svake namirnice, ključ je u umjerenosti, jer prevelik unos pojedinih vrsta voća može dovesti do neželjenih nuspojava.

Narandže i mandarine mnogima su omiljeni zalogaj tokom zimskih mjeseci. Ipak, iako su odličan izvor vitamina C, postavlja se pitanje – može li se desiti nešto loše ako pojedete previše narandži i mandarina?

Koliko je narandži i mandarina previše?

Agrumi, a posebno narandže i mandarine, odličan su način za jačanje imuniteta. Ipak, zbog visokog sadržaja vlakana i kiselina, njihova pretjerana konzumacija može izazvati probavne tegobe. Konzumacija četiri do pet narandži dnevno može dovesti do nadutosti, grčeva u stomaku, pa čak i proliva, prenosi Žena.hr.

Njihova kiselost takođe može predstavljati problem. Osobe koje pate od gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) mogu osjetiti pojačanu žgaravicu, dok kiselina vremenom može oštetiti zubnu gleđ i povećati rizik od karijesa. Zbog toga se preporučuje da se dnevni unos ograniči na jednu do dvije narandže ili tri do četiri mandarine.

Takođe, osobe s povišenim nivoom kalijuma u krvi trebalo bi da se posavjetuju s ljekarom, jer agrumi, iako u umjerenim količinama, sadrže ovaj mineral.

Nije svo voće isto

Osim agruma, oprez je potreban i kod voća koje sadrži visok udio prirodnog šećera – fruktoze. Iako je riječ o zdravijoj alternativi industrijskom šećeru, pretjerane količine mogu opteretiti jetru, izazvati nagle skokove šećera u krvi i otežati gubitak tjelesne mase.

U ovu grupu spadaju grožđe, veoma zrele banane i mango. Na primjer, jedan veći mango može sadržavati i do 45 grama šećera. Posebnu pažnju treba obratiti i na sušeno voće, poput hurmi ili grožđica, jer je u njima šećer znatno koncentrisan. Šaka suhog voća dnevno sasvim je dovoljna.

Voće je neizostavan dio uravnotežene ishrane, ali je važno voditi računa o količini i raznovrsnosti. Umjesto oslanjanja na samo jednu vrstu, preporučuje se kombinovanje različitog voća i davanje prednosti cijelim plodovima u odnosu na sokove, koji su često lišeni vrijednih vlakana.