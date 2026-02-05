Pogrbljeno sjedenje opasnije je nego što mislite, evo zašto

Ako redovno sjedite pogrbljeni nad računarom ili telefonom, dugoročno možete narušiti i fizičko i mentalno zdravlje, piše HuffPost.

"Ako ste stalno pogrbljeni nad nečim, nanosite sebi štetu", kaže Alan Hedž, stručnjak za ergonomiju i profesor emeritus na Univerzitetu Kornel. "Na taj način previše opterećujete leđne mišiće dok se tijelo naginje naprijed. Istovremeno otežavate disanje i usporavate cirkulaciju".

Što duže sjedimo pogrbljeni dok radimo, to tijelo plaća veću cijenu.

"Vremenom tegobe postaju sve izraženije i na kraju se mogu razviti ozbiljniji problemi – u vratu, leđima, kukovima ili u šaci, zapešću i laktu", objašnjava Hedž, navodeći kao primjer sindrom karpalnog tunela, koji nastaje kada se srednji živac (medianus) u zapešću pritisne u uskom karpalnom tunelu, što uzrokuje trnce, utrnulost, bol i slabost u ruci i prstima, naročito u palcu, kažiprstu i srednjem prstu, prenosi Indeks.

Šta pogrbljeno sjedenje čini tijelu i mozgu

Prvi znak da vam ovakvo držanje šteti često su ukočenost i nelagoda. „Možda ćete primijetiti da trljate zapešća ili da vam ništa nije udobno. Nemojte to ignorisati – nelagoda je prvi znak da nešto nije u redu", ističe Hedž.

S vremenom loše držanje može dovesti do bolova.

"Pogrbljeno sjedenje može izazvati ozbiljne probleme s vratom, leđima i ramenima. Osim bola, može se javiti slabost gornjeg dijela leđa, ukočenost zglobova, pa čak i trošenje diskova u kičmi", kaže Karen Losing, vlasnica kompanije The Egronomic Expert, koja se bavi ergonomskim procjenama za preduzeća te dodaje:

"Neprirodni položaji mogu izazvati i utrnulost, trnce i bol zbog pritiska na živce".

Uticaj na probavu

Problemi se ne zadržavaju samo na mišićima i zglobovima. Loše držanje može uticati i na probavu. Losing objašnjava da pogrbljeno sjedenje pritiska trbušne organe i otežava varenje, što može dovesti do refluksa, nadutosti i zatvora. "Kada je stomak stalno stisnut, tijelu je teže da efikasno vari hranu", dodaje ona.

Osim fizičkih tegoba, posljedice se osjećaju i na mentalnom planu. Stalna nelagoda, glavobolje i bolovi u vratu otežavaju koncentraciju.

"Postaje mnogo teže jasno razmišljati", upozorava Hedž. "Kada vas boli, to vam stalno odvlači pažnju".

Takva iscrpljenost s vremenom vodi do umora i većeg broja grešaka na poslu.

"Kada smo umorni, povećava se broj grešaka, a sposobnost donošenja odluka opada", kaže Hedž.

Kako izbjeći stalno pogrbljeno sjedenje

Kako biste izbjegli pogrbljenost, važno je smanjiti napetost u tijelu i obezbijediti dobru potporu leđima. Kada se naslonite na naslon stolice, tijelo prirodno zauzima zdraviji položaj. Leđa imaju potporu, dio težine se rasterećuje s kukova, a disanje postaje lakše, objašnjava Hedž.

Zato je važno imati kvalitetnu kancelarijsku stolicu s naslonom i prilagoditi je svojoj visini. Ako radite na laptopu, preporučuje se korištenje stalka za laptop i odvojene tastature. Na taj način možete podići ekran na odgovarajuću visinu i izbjeći saginjanje prema naprijed.

Losing naglašava da je visina monitora presudna za pravilno držanje. Ako je prenisko postavljen, sagnućete se prema dole, a ako je previsoko, naprezaćete vrat. Gornja ivica monitora trebalo bi da bude u ravni očiju. Ramena blago povucite unazad i opustite ih.

Ako primijetite da se pogrbljujete dok koristite telefon, podignite ga u visinu očiju ili oslonite laktove na sto ili uz tijelo kako biste rasteretili vrat i ramena.

Iako je za ove promjene potrebno malo navikavanja, dugoročno su mnogo bolji izbor od godina pogrbljenog sjedenja koje vodi ka bolovima i hroničnim tegobama. Vaše tijelo će i t ekako osjetiti razliku.