Logo
Large banner

Pacijent preživio dva dana bez pluća

Izvor:

RTS

05.02.2026

07:47

Komentari:

0
Пацијент преживио два дана без плућа
Foto: Unsplash

U izuzetnom poduhvatu da spase život pacijenta, hirurzi su uspjeli da održe u životu kritično oboljelog muškarca punih 48 sati bez pluća, dok je čekao transplantaciju cijelih pluća - radikalan pristup koji bi ubuduće mogao ponovo da se primijeni kod pažljivo odabranih pacijenata.

Tim sa Univerziteta Nortvestern u SAD razvio je sistem potpuno vještačkih pluća (TAL), koji puni krv kiseonikom na sličan način kao što to inače rade pluća, istovremeno upravljajući protokom krvi i štiteći srce. TAL je bio ključan za stabilizaciju pacijenta i njegovu pripremu za prijem donorskih pluća.

јаја

Društvo

Domaća jaja traže mjesto u "Lidlu"

Više od dvije godine kasnije pacijent se dobro oporavio i sada ima pluća koja u potpunosti funkcionišu.

Otkazivala mu pluća

Priča počinje u proljeće 2023. godine, kada su 33-godišnjem muškarcu počela da otkazuju pluća nakon infekcije gripom.

Stanje je brzo napredovalo u upalu, sepsu i ono što je poznato kao akutni respiratorni distres sindrom (ARDS).

"Razvio je infekciju koja se nije mogla liječiti nijednim antibiotikom jer je bila otporna na sve. Ta infekcija je dovela do toga da se pluća bukvalno razlože, a zatim se proširila na ostatak njegovog tijela", kaže torakalni hirurg Ankit Bharat.

Standardni pristup u ovakvim slučajevima jeste da se pacijent priključi na aparat za održavanje u životu i da se plućima da vrijeme da se oporave.

Цвијановић Додик

Republika Srpska

Cvijanović, Trišić Babić i Dodik na poziv Trampove administracije na tradicionalnom molitvenom doručku

Međutim, u ovom slučaju ona su bila glavni problem i izvor infekcije i čovjek je gotovo sigurno bio osuđen na smrt ako mu pluća ne budu uklonjena, ali je i njihovo uklanjanje nosilo vrlo visok rizik od smrti.

Mašina ga održala u životu

Uklanjanje oba plućna krila, bilateralna pneumonektomija, obično dovodi do otkazivanja srca zbog poremećaja u protoku krvi.

Da bi to izbjegli i prevazišli ograničenja prethodnih pokušaja, medicinski tim koji je razvio TAL dodao je dvostruke kanale za protok krvi i prilagodljivi šant, omogućavajući da se razlike u protoku krvi izjednače.

Ova mašina bila je dovoljna da pacijenta održi u životu dovoljno dugo da se njegovo tijelo oporavi do mjere koja je omogućila transplantaciju.

Nakon uklanjanja organa, počeli su da primjećuju znake oporavka od infekcije.

Далмација невријеме-05022026

Region

Dalmaciju pogodila jedna od najvećih plima u posljednjih 10 godina: More nosi sve pred sobom

Bharat i njegov tim sproveli su molekularnu analizu pluća nakon njihovog uklanjanja, čime su potvrdili da nije postojala nikakva šansa da se pluća sama oporave od ARDS-a.

Ožiljci i oštećenja imunološkog sistema značili su da je u ovom slučaju transplantacija pluća bila apsolutno neophodna.

"Uobičajeno, ovakva transplantacija je rezervisana za pacijente sa hroničnim stanjima poput intersticijske bolesti pluća ili cistične fibroze.

Nada u primjenu inovacija

"Trenutno se smatra da, ako neko dobije težak ARDS, treba ga samo održavati u životu i na kraju će se pluća oporaviti", kaže Bharat.

struja elektro

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Ovo je pristup koji bi ubuduće mogao ponovo da se koristi kako bi se spaslo više života.

Iako je izrada TAL sistema poput ovog trenutno moguća samo u specijalizovanim centrima, Bharat se nada da bi inovacije primijenjene ovdje mogle u budućnosti da budu ugrađene u standardne medicinske uređaje.

Iako se dvostruka transplantacija pluća u ovakvom scenariju ranije smatrala nemogućom, sada znamo da može da se izvede i da bude uspješna, kao i da bi mogla da predstavlja opciju u budućim slučajevima, iako i dalje zavisi od pravovremenog pristupa doniranim plućima.

Кампус

Društvo

Univerzitet u Banjaluci priprema 2.534 indeksa za brucoše

"U mojoj praksi mladi pacijenti umiru gotovo svake nedjelje jer niko nije shvatio da je transplantacija bila opcija", kaže Bharat.

Podijeli:

Tagovi:

Operacija

pluća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Kome su zvijezde naklonjene danas?

2 h

0
Вјера кадионица црква свештеник

Društvo

Danas ne uzimajte jedan predmet u ruke: Evo zašto je bitno ispoštovati taj običaj

1 h

0
Раднику из БиХ се суди у Ирској: Током реновирања власници куће показивао интимне дијелове

Svijet

Radniku iz BiH se sudi u Irskoj: Tokom renoviranja vlasnici kuće pokazivao intimne dijelove

2 h

0
Возач са 2,04 промила "закачио" аутомобил породице из БиХ, има повријеђених

Svijet

Vozač sa 2,04 promila "zakačio" automobil porodice iz BiH, ima povrijeđenih

2 h

0

Više iz rubrike

Главобоља глава

Zdravlje

Zašto osjećate bol iza očiju? Ovo su najčešći okidači

19 h

0
Седам милиона случајева рака могло је да буде спријечено

Zdravlje

Sedam miliona slučajeva raka moglo je da bude spriječeno

20 h

0
Јагоде-воће

Zdravlje

Dokazano "najotrovnije" voće: Prepuno je pesticida, a većina ga jede svaki dan

20 h

0
Тумор дијагностикован код 259 пацијената

Zdravlje

Tumor dijagnostikovan kod 259 pacijenata

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

13

Roditelji, pazite! Povlači još jedna hrana za bebe

09

11

Ušao u pogrešan taksi, pa ga suprug vozačice pretukao nasmrt

09

05

Danas isplata za 10.105 korisnika

09

02

Organizacija starješina VRS: Srpska vidljiva na globalnoj sceni

08

57

Tramp izdao naređenje svim raspoloživim snagama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner