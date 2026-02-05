Pacijent preživio dva dana bez pluća

U izuzetnom poduhvatu da spase život pacijenta, hirurzi su uspjeli da održe u životu kritično oboljelog muškarca punih 48 sati bez pluća, dok je čekao transplantaciju cijelih pluća - radikalan pristup koji bi ubuduće mogao ponovo da se primijeni kod pažljivo odabranih pacijenata.

Tim sa Univerziteta Nortvestern u SAD razvio je sistem potpuno vještačkih pluća (TAL), koji puni krv kiseonikom na sličan način kao što to inače rade pluća, istovremeno upravljajući protokom krvi i štiteći srce. TAL je bio ključan za stabilizaciju pacijenta i njegovu pripremu za prijem donorskih pluća.

Više od dvije godine kasnije pacijent se dobro oporavio i sada ima pluća koja u potpunosti funkcionišu.

Otkazivala mu pluća

Priča počinje u proljeće 2023. godine, kada su 33-godišnjem muškarcu počela da otkazuju pluća nakon infekcije gripom.

Stanje je brzo napredovalo u upalu, sepsu i ono što je poznato kao akutni respiratorni distres sindrom (ARDS).

"Razvio je infekciju koja se nije mogla liječiti nijednim antibiotikom jer je bila otporna na sve. Ta infekcija je dovela do toga da se pluća bukvalno razlože, a zatim se proširila na ostatak njegovog tijela", kaže torakalni hirurg Ankit Bharat.

Standardni pristup u ovakvim slučajevima jeste da se pacijent priključi na aparat za održavanje u životu i da se plućima da vrijeme da se oporave.

Međutim, u ovom slučaju ona su bila glavni problem i izvor infekcije i čovjek je gotovo sigurno bio osuđen na smrt ako mu pluća ne budu uklonjena, ali je i njihovo uklanjanje nosilo vrlo visok rizik od smrti.

Mašina ga održala u životu

Uklanjanje oba plućna krila, bilateralna pneumonektomija, obično dovodi do otkazivanja srca zbog poremećaja u protoku krvi.

Da bi to izbjegli i prevazišli ograničenja prethodnih pokušaja, medicinski tim koji je razvio TAL dodao je dvostruke kanale za protok krvi i prilagodljivi šant, omogućavajući da se razlike u protoku krvi izjednače.

Ova mašina bila je dovoljna da pacijenta održi u životu dovoljno dugo da se njegovo tijelo oporavi do mjere koja je omogućila transplantaciju.

Nakon uklanjanja organa, počeli su da primjećuju znake oporavka od infekcije.

Bharat i njegov tim sproveli su molekularnu analizu pluća nakon njihovog uklanjanja, čime su potvrdili da nije postojala nikakva šansa da se pluća sama oporave od ARDS-a.

Ožiljci i oštećenja imunološkog sistema značili su da je u ovom slučaju transplantacija pluća bila apsolutno neophodna.

"Uobičajeno, ovakva transplantacija je rezervisana za pacijente sa hroničnim stanjima poput intersticijske bolesti pluća ili cistične fibroze.

Nada u primjenu inovacija

"Trenutno se smatra da, ako neko dobije težak ARDS, treba ga samo održavati u životu i na kraju će se pluća oporaviti", kaže Bharat.

Ovo je pristup koji bi ubuduće mogao ponovo da se koristi kako bi se spaslo više života.

Iako je izrada TAL sistema poput ovog trenutno moguća samo u specijalizovanim centrima, Bharat se nada da bi inovacije primijenjene ovdje mogle u budućnosti da budu ugrađene u standardne medicinske uređaje.

Iako se dvostruka transplantacija pluća u ovakvom scenariju ranije smatrala nemogućom, sada znamo da može da se izvede i da bude uspješna, kao i da bi mogla da predstavlja opciju u budućim slučajevima, iako i dalje zavisi od pravovremenog pristupa doniranim plućima.

"U mojoj praksi mladi pacijenti umiru gotovo svake nedjelje jer niko nije shvatio da je transplantacija bila opcija", kaže Bharat.