Dokazano "najotrovnije" voće: Prepuno je pesticida, a većina ga jede svaki dan

Voće i povrće su stubovi zdrave ishrane. Ali šta ako vam kažemo da upravo namirnice koje najviše volite i svakodnevno jedete nose i najveći rizik? Izbjegavanje proizvoda koji su najviše tretirani pesticidima postalo je važan korak ka zdravijem životu, a jagode i spanać, nažalost, sadrže najviše otrova.

Otkrivamo zašto se upravo ovo "najotrovnije voće" našlo na vrhu liste "12 prljavih".

Zašto su jagode najotrovnije voće?

Svake godine od 2004. Radna grupa za životnu sredinu (EVG) objavljuje listu "12 prljavih", na kojoj rangira voće i povrće sa najvećim količinama pesticida. Prema njihovim podacima, čak 75 odsto analiziranih proizvoda sadrži ostatke potencijalno štetnih pesticida, dok kod namirnica koje se nađu na listi "12 prljavih" čak 95 odsto uzoraka sadrži pesticide.

Jagode i spanać su i ove godine zauzeli prva dva mjesta, čime su jagode zvanično proglašene najotrovnijim voćem. Stručnjaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti upozoravaju da su neki pesticidi, prema studijama, povezani sa problemima kao što su pobačaji, urođene mane, kao i smetnje u učenju i razvoju kod djece.

Koju hranu treba izbjegavati?

Obratite pažnju na kompletnu listu voća i povrća sa najvećim količinama pesticida, a posebno na veliki skok grožđa na listi.

Evo "12 prljavih" namirnica koje bi trebalo da jedete u organskoj varijanti ili da ih temeljno perete:

Jagode (najotrovnije voće)

Spanać

Kelj, raštan…

Grožđe

Breskve

Kruške

Nektarine

Jabuke

Babura i ljuta paprika

Trešnje

Borovnice

Boranija

Kako se zaštititi od pesticida?

Iako je gotovo nemoguće u potpunosti izbjeći pesticide, rizik možete značajno smanjiti tako što ćete namirnice sa ove liste kupovati u organskoj varijanti ili ih temeljno prati prije upotrebe. Budite svjesni šta unosite u svoj organizam i zaštitite zdravlje cijele porodice.