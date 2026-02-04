Tumor dijagnostikovan kod 259 pacijenata

U Novom Gradu prošle godine je 259 pacijenata imalo dijagnozu tumora, i to 202 malignog i 57 dobroćudnog, navedeno je u informaciji Doma zdravlja o stanju zdravstvene zaštite, povodom Svjetskog dana borbe protiv malignih oboljenja.

U informaciji je precizirano da je najviše pacijenata imalo zloćudni tumor dojke - njih 65, a potom debelog crijeva njih 29.

Slijede zloćudni tumor tankog crijeva, prostate, bronhija i pluća.

Svjetski dan borbe protiv malignih oboljenja obilježava se 4. februara s ciljem podizanja svijesti o značaju prevencije, ranog otkrivanja i liječenja malignih bolesti, kao i pružanja podrške oboljelima i njihovim porodicama.

Od 2025. do 2027. godine Svjetski dan borbe protiv malignih oboljenja obilježava se u okviru trogodišnje globalne kampanje pod sloganom "Jedinstveno povezani".