Logo
Large banner

Žena povrijeđena u požaru

Izvor:

ATV

04.02.2026

09:58

Komentari:

0
Жена повријеђена у пожару
Foto: ATV

Zvornički vatrogasci lokalizovali su požar koji je zahvatio porodičnu kuću na području tog grada, u kojem je povrijeđena žena čiji su inicijali M.N, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta, a povrijeđenoj ženi je ljekarska pomoć ukazana u zvorničkoj Bolnici.

O događaju je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, kome će biti dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Zvornik

povrijeđena žena

porodična kuća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

Zanimljivosti

Ovako savršen februar se neće ponoviti do 2037. godine

53 min

0
Ова земља данас буквално "плива" у злату

Ekonomija

Ova zemlja danas bukvalno "pliva" u zlatu

53 min

0
Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

Hronika

Napao sugrađanina: Uhapšen Banjalučanin

56 min

0
Џефри Епстајн

Svijet

Ogavni snimci iz telefona Džefrija Epstajna

57 min

0

Više iz rubrike

Напао суграђанина: Ухапшен Бањалучанин

Hronika

Napao sugrađanina: Uhapšen Banjalučanin

56 min

0
Телефонска линија ''Кримоловци'': Ево колико позива је примљено у јануару

Hronika

Telefonska linija ''Krimolovci'': Evo koliko poziva je primljeno u januaru

59 min

0
Пожар на ауту

Hronika

Auto gorio u Banjaluci

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Među uhapšenim reketašima i četiri maloljetnika

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

45

Učenica osmog razreda zapalila učionicu, djecu tukla čekićem

10

45

Branka iz Bijeljine traži tetku: Rekli da je umrla, kasnije saznali istina

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

42

Izgorjela štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner