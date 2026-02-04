Žena povrijeđena u požaru

Zvornički vatrogasci lokalizovali su požar koji je zahvatio porodičnu kuću na području tog grada, u kojem je povrijeđena žena čiji su inicijali M.N, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Policija je izvršila uviđaj na licu mjesta, a povrijeđenoj ženi je ljekarska pomoć ukazana u zvorničkoj Bolnici.

O događaju je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, kome će biti dostavljen izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.