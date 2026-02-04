Među uhapšenim reketašima i četiri maloljetnika

U Beogradu su uhapšena četiri maloljetnika i četiri odrasla lica, koji su reketirali privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od "vračarskog klana".

Uhapšena su lica čiji su inicijali A.A, A.B, D.T. i O.Đ, kao i četiri maloljetna, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

U saopštenju se navodi da postoje osnovi sumnje da je A.A. u dužem periodu obilazio privredne subjekte i ugostiteljske objekte, navodno nudeći zaštitu od "vračarskog klana" i tražeći unaprijed novac za svoje usluge.

Nakon legitimisanja lica u jednom ugostiteljskom lokalu na području beogradske opštine Zvezdara i njihovog izvođenja iz lokala, oni su pružali otpor i napali su dvojicu policijskih službenika i nanijeli im povrede.

Uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela iznuda i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Osumnjičenima A.A, A.B, D.T. i O.Đ. određeno je zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.