Isprobajte ovaj trik prilikom pranja džempera: Izgledaće kao novi

Zima je sezona za mnoge najljepših, ali i najosjetljivijih komada garderobe. Debeli džemperi, kardigani, vuneni kaputi i trikotažni kompleti unose posebnu toplinu u naš stil, ali upravo oni najbrže pokazuju znakove propadanja: grudvice, istezanje, skupljanje i gubitak forme. Ako vam se čini da vam zimska garderoba traje jedva jednu sezonu, problem najčešće nije u kvalitetu odjeće, već u pogrešnom održavanju.

Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi iz dobre namjere pravi iste greške koje dugoročno uništavaju prirodna vlakna.

Društvo Vraća se snijeg: Objavljena prognoza do subote

1. Pretjerano pranje je najveći neprijatelj vune

Jedna od najčešćih grešaka je pranje džempera poslije svakog nošenja. Vuna i kašmir to ne podnose dobro. Čestim pranjem vlakna slabe, tanje se i brže nastaju grudvice. Prirodna vlakna sadrže lanolin, prirodno ulje koje ima sposobnost samoočišćenja i štiti tkaninu.

Savjetuje se da ih rjeđe perete i to, idealno, ručno. Ako koristite veš-mašinu, birajte isključivo program za vunu ili osjetljive tkanine, hladnu vodu i deterdžent namijenjen prirodnim vlaknima. Uvijek provjerite etiketu i preporučeni način održavanja.

Svijet Detalji ubistva Gadafijevog sina

2. Ne odbacujte džempere zbog grudvica

Kuglice na džemperima nastaju usljed trenja – torbe, ruksaka, kaputa ili sjedišta u prevozu. Iako djeluju kao znak istrošenosti, one nisu kraj za omiljeni komad. Upravo suprotno.

Stručnjaci preporučuju korišćenje brijača ili češlja za tkaninu. Čim primetite prve kuglice, položite džemper na ravnu podlogu i laganim, kratkim potezima ih uklonite. Ostatke dlačica možete pokupiti ljepljivom trakom. Redovno uklanjanje sprečava dalje propadanje tkanine i produžava vijek odjeće.

3. Perete prevrnute džempere, ali bez dodatne zaštite

Okretanje odjeće naopako prije pranja jeste dobra navika, ali često nije dovoljna. Tokom centrifuge dolazi do trenja koje i dalje oštećuje vlakna.

Banja Luka Suve slavine u više banjalučkih naselja

Najbolje rješenje je mrežasta vrećica za pranje. Ona dodatno štiti tkaninu, smanjuje mehanički stres i čuva spoljašnji izgled džempera, kardigana i pletenih haljina.

4. Od vruće vode se džemperi skupe

Topla, pa čak i mlaka voda može trajno da uništi vunene i kašmirske komade. Skupljanje je često nepovratno, a odjeća izgubi oblik i dužinu.

Za pranje i ispiranje koristite isključivo hladnu vodu. Fleke rješavajte lokalno, blagim sredstvom i bez potapanja cijelog komada.

Bonus trik: U vodu za ispiranje dodajte malu količinu običnog šampona ili regeneratora za kosu. Ovaj jednostavan trik omekšava vlakna, vraća elastičnost i čini tkaninu prijatnijom na dodir.

Društvo Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 29 beba

5. Cijeđenjem i sušenjem na vješalici se uništava oblik

Poslije pranja, mnogi instinktivno cijede džempere ili ih kače na vješalicu. To je jedna od najštetnijih navika. Mokra vuna je teška i pod sopstvenom težinom se isteže.

Umjesto toga, komad nježno iscijedite rukama, položite ga na peškir, urolajte kako biste izvukli višak vode, a zatim sušite ravno, na suvoj podlozi. Sušilicu izbjegavajte u potpunosti – ona gotovo sigurno dovodi do skupljanja i oštećenja vlakana.