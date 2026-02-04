Logo
Large banner

Isprobajte ovaj trik prilikom pranja džempera: Izgledaće kao novi

Izvor:

Mondo.ba

04.02.2026

08:30

Komentari:

0
Испробајте овај трик приликом прања џемпера: Изгледаће као нови

Zima je sezona za mnoge najljepših, ali i najosjetljivijih komada garderobe. Debeli džemperi, kardigani, vuneni kaputi i trikotažni kompleti unose posebnu toplinu u naš stil, ali upravo oni najbrže pokazuju znakove propadanja: grudvice, istezanje, skupljanje i gubitak forme. Ako vam se čini da vam zimska garderoba traje jedva jednu sezonu, problem najčešće nije u kvalitetu odjeće, već u pogrešnom održavanju.

Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi iz dobre namjere pravi iste greške koje dugoročno uništavaju prirodna vlakna.

Бањалука снијег

Društvo

Vraća se snijeg: Objavljena prognoza do subote

1. Pretjerano pranje je najveći neprijatelj vune

Jedna od najčešćih grešaka je pranje džempera poslije svakog nošenja. Vuna i kašmir to ne podnose dobro. Čestim pranjem vlakna slabe, tanje se i brže nastaju grudvice. Prirodna vlakna sadrže lanolin, prirodno ulje koje ima sposobnost samoočišćenja i štiti tkaninu.

Savjetuje se da ih rjeđe perete i to, idealno, ručno. Ako koristite veš-mašinu, birajte isključivo program za vunu ili osjetljive tkanine, hladnu vodu i deterdžent namijenjen prirodnim vlaknima. Uvijek provjerite etiketu i preporučeni način održavanja.

muamer gadafi screenshot youtube

Svijet

Detalji ubistva Gadafijevog sina

2. Ne odbacujte džempere zbog grudvica

Kuglice na džemperima nastaju usljed trenja – torbe, ruksaka, kaputa ili sjedišta u prevozu. Iako djeluju kao znak istrošenosti, one nisu kraj za omiljeni komad. Upravo suprotno.

Stručnjaci preporučuju korišćenje brijača ili češlja za tkaninu. Čim primetite prve kuglice, položite džemper na ravnu podlogu i laganim, kratkim potezima ih uklonite. Ostatke dlačica možete pokupiti ljepljivom trakom. Redovno uklanjanje sprečava dalje propadanje tkanine i produžava vijek odjeće.

3. Perete prevrnute džempere, ali bez dodatne zaštite

Okretanje odjeće naopako prije pranja jeste dobra navika, ali često nije dovoljna. Tokom centrifuge dolazi do trenja koje i dalje oštećuje vlakna.

Вода чесма

Banja Luka

Suve slavine u više banjalučkih naselja

Najbolje rješenje je mrežasta vrećica za pranje. Ona dodatno štiti tkaninu, smanjuje mehanički stres i čuva spoljašnji izgled džempera, kardigana i pletenih haljina.

4. Od vruće vode se džemperi skupe

Topla, pa čak i mlaka voda može trajno da uništi vunene i kašmirske komade. Skupljanje je često nepovratno, a odjeća izgubi oblik i dužinu.

Za pranje i ispiranje koristite isključivo hladnu vodu. Fleke rješavajte lokalno, blagim sredstvom i bez potapanja cijelog komada.

Bonus trik: U vodu za ispiranje dodajte malu količinu običnog šampona ili regeneratora za kosu. Ovaj jednostavan trik omekšava vlakna, vraća elastičnost i čini tkaninu prijatnijom na dodir.

беба-09092025

Društvo

Najljepše vijesti iz porodilišta: U Srpskoj rođeno 29 beba

5. Cijeđenjem i sušenjem na vješalici se uništava oblik

Poslije pranja, mnogi instinktivno cijede džempere ili ih kače na vješalicu. To je jedna od najštetnijih navika. Mokra vuna je teška i pod sopstvenom težinom se isteže.

Umjesto toga, komad nježno iscijedite rukama, položite ga na peškir, urolajte kako biste izvukli višak vode, a zatim sušite ravno, na suvoj podlozi. Sušilicu izbjegavajte u potpunosti – ona gotovo sigurno dovodi do skupljanja i oštećenja vlakana.

Podijeli:

Tagovi:

pranje veša

džemper

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

ChatGPT se suočio sa povećanim brojem grešaka

2 h

0
Чај шоља напитак чајник сто

Zdravlje

Promoviše se lažni lijek protiv raka

2 h

0
Обезбјеђење изводи Анелу Ахмић из Елите

Scena

Drama u Eliti: Obezbjeđenje hitno izvelo Aneli Ahmić

2 h

0
Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Ekonomija

Koji proizvodi su najviše poskupjeli u 2025. godini?

2 h

0

Više iz rubrike

Многи људи стављају уље у воду када кувају тјестенину, ево зашто је то погрешно

Savjeti

Mnogi ljudi stavljaju ulje u vodu kada kuvaju tjesteninu, evo zašto je to pogrešno

16 h

0
Провјерите пасоше: Овај детаљ вам може направити огромне проблеме

Savjeti

Provjerite pasoše: Ovaj detalj vam može napraviti ogromne probleme

20 h

0
Како најлакше спријечити напад панике? Испробајте овај трик са лимуном!

Savjeti

Kako najlakše spriječiti napad panike? Isprobajte ovaj trik sa limunom!

20 h

0
Пет животних навика које вас увијек штите

Savjeti

Pet životnih navika koje vas uvijek štite

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

43

Beba primljena s temperaturom, ljekari otkrili 500 uboda

10

43

Izgorjela je štala i hiljade bala sijena: Vatrogasci uputili hitan apel

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

10

38

Odmor u zemaljskom raju pretvorio se u pakao: Mislio sam da ću umrijeti

10

33

Mještani sela Kuti sedmi dan brane posjede Srba povratnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner