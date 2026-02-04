Isprobajte ovaj trik prilikom pranja džempera: Izgledaće kao novi

Izvor:
Zima je sezona za mnoge najljepših, ali i najosjetljivijih komada garderobe. Debeli džemperi, kardigani, vuneni kaputi i trikotažni kompleti unose posebnu toplinu u naš stil, ali upravo oni najbrže pokazuju znakove propadanja: grudvice, istezanje, skupljanje i gubitak forme. Ako vam se čini da vam zimska garderoba traje jedva jednu sezonu, problem najčešće nije u kvalitetu odjeće, već u pogrešnom održavanju.
Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi iz dobre namjere pravi iste greške koje dugoročno uništavaju prirodna vlakna.
Jedna od najčešćih grešaka je pranje džempera poslije svakog nošenja. Vuna i kašmir to ne podnose dobro. Čestim pranjem vlakna slabe, tanje se i brže nastaju grudvice. Prirodna vlakna sadrže lanolin, prirodno ulje koje ima sposobnost samoočišćenja i štiti tkaninu.
Savjetuje se da ih rjeđe perete i to, idealno, ručno. Ako koristite veš-mašinu, birajte isključivo program za vunu ili osjetljive tkanine, hladnu vodu i deterdžent namijenjen prirodnim vlaknima. Uvijek provjerite etiketu i preporučeni način održavanja.
Kuglice na džemperima nastaju usljed trenja – torbe, ruksaka, kaputa ili sjedišta u prevozu. Iako djeluju kao znak istrošenosti, one nisu kraj za omiljeni komad. Upravo suprotno.
Stručnjaci preporučuju korišćenje brijača ili češlja za tkaninu. Čim primetite prve kuglice, položite džemper na ravnu podlogu i laganim, kratkim potezima ih uklonite. Ostatke dlačica možete pokupiti ljepljivom trakom. Redovno uklanjanje sprečava dalje propadanje tkanine i produžava vijek odjeće.
Okretanje odjeće naopako prije pranja jeste dobra navika, ali često nije dovoljna. Tokom centrifuge dolazi do trenja koje i dalje oštećuje vlakna.
Najbolje rješenje je mrežasta vrećica za pranje. Ona dodatno štiti tkaninu, smanjuje mehanički stres i čuva spoljašnji izgled džempera, kardigana i pletenih haljina.
Topla, pa čak i mlaka voda može trajno da uništi vunene i kašmirske komade. Skupljanje je često nepovratno, a odjeća izgubi oblik i dužinu.
Za pranje i ispiranje koristite isključivo hladnu vodu. Fleke rješavajte lokalno, blagim sredstvom i bez potapanja cijelog komada.
Bonus trik: U vodu za ispiranje dodajte malu količinu običnog šampona ili regeneratora za kosu. Ovaj jednostavan trik omekšava vlakna, vraća elastičnost i čini tkaninu prijatnijom na dodir.
Poslije pranja, mnogi instinktivno cijede džempere ili ih kače na vješalicu. To je jedna od najštetnijih navika. Mokra vuna je teška i pod sopstvenom težinom se isteže.
Umjesto toga, komad nježno iscijedite rukama, položite ga na peškir, urolajte kako biste izvukli višak vode, a zatim sušite ravno, na suvoj podlozi. Sušilicu izbjegavajte u potpunosti – ona gotovo sigurno dovodi do skupljanja i oštećenja vlakana.
