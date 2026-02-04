ChatGPT se suočio sa povećanim brojem grešaka

Izvor:
OpenAI je sinoć izvjestio o ozbiljnim tehničkim problemima. Korisnici ChatGPT-a širom svijeta suočili su se sa povećanim brojem grešaka i značajno smanjenim performansama.
Ipak, počeo je da funkcioniše nešto prije 23.00 sata.
Prema zvaničnom statusnom izvještaju OpenAI-a od 3. februara 2026. u 21.32 časa, problemi su identifikovani, a tim je intenzivno radio na uvođenju privremenog rješenja (mitigation).
Poremećaj je trajao do 23.00 sata u Srbiji, a servis je bio nedostupan ili radio sa velikim poteškoćama.
OpenAI planira redovna ažuriranja na svojoj status stranici.
