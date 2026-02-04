Logo
Large banner

ChatGPT se suočio sa povećanim brojem grešaka

Izvor:

Blic

04.02.2026

08:08

Komentari:

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Foto: Pexels / Hatice Baran

OpenAI je sinoć izvjestio o ozbiljnim tehničkim problemima. Korisnici ChatGPT-a širom svijeta suočili su se sa povećanim brojem grešaka i značajno smanjenim performansama.

Ipak, počeo je da funkcioniše nešto prije 23.00 sata.

Напитак чај шоља

Zdravlje

Promoviše se lažni lijek protiv raka

Prema zvaničnom statusnom izvještaju OpenAI-a od 3. februara 2026. u 21.32 časa, problemi su identifikovani, a tim je intenzivno radio na uvođenju privremenog rješenja (mitigation).

Poremećaj je trajao do 23.00 sata u Srbiji, a servis je bio nedostupan ili radio sa velikim poteškoćama.

Анели Ахмић-04022026

Scena

Drama u Eliti: Obezbjeđenje hitno izvelo Aneli Ahmić

OpenAI planira redovna ažuriranja na svojoj status stranici.

Podijeli:

Tagovi:

ChatGPT

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Који производи су највише поскупјели у 2025. години?

Ekonomija

Koji proizvodi su najviše poskupjeli u 2025. godini?

2 h

0
Никола Јокић се превија од болова на терену

Košarka

Jokić pao na parket i previjao se od bolova (VIDEO)

2 h

0
Пожар прогутао шталу и хиљаде бала сијена на Зупцима

Hronika

Požar progutao štalu i hiljade bala sijena na Zupcima

2 h

0
Наранџасто упозорење због падавина и олујног вјетра

Društvo

Narandžasto upozorenje zbog padavina i olujnog vjetra

3 h

0

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Nauka i tehnologija

Pao ChatGPT

12 h

0
Илон Маск

Nauka i tehnologija

Mask pozvan na ispitivanje u tužilaštvo

23 h

0
Роботи сами устају из сандука и одмах крећу на посао

Nauka i tehnologija

Roboti sami ustaju iz sanduka i odmah kreću na posao

1 d

0
Маск у Давосу

Nauka i tehnologija

Maskova imperija postala najskuplja privatna firma ikada

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

41

Direktor Fonda detaljno objasnio sve o uvećanju penzija

10

38

Odmor u zemaljskom raju pretvorio se u pakao: Mislio sam da ću umrijeti

10

33

Mještani sela Kuti sedmi dan brane posjede Srba povratnika

10

27

Kina je napravila ogroman iskorak: Roboti prave robote

10

22

Zapaljen lokal u centru grada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner