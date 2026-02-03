Pao ChatGPT

Logo
Izvor:

ATV

03.02.2026

22:11

Komentari:

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Foto: Pexels / Hatice Baran

Jedan od najbolje razvijenih jezika vještačke inteligencije Čet Dži-pi-ti (ChatGPT) pao je 3. februara 2026. godine.

Hiljade i hiljade korisnika prijavilo je pad popularne stranice koju posjećuju milioni ljudi.

Za sada nema zvaničnih reakcija, dok se brojni portali oslanjaju na stranice na kojima se prijavljuju padovi popularnih veb sajtova.

Tag:

ChatGPT

