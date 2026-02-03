Pao ChatGPT

Izvor:
ATV
03.02.2026
22:11

Jedan od najbolje razvijenih jezika vještačke inteligencije Čet Dži-pi-ti (ChatGPT) pao je 3. februara 2026. godine.
Hiljade i hiljade korisnika prijavilo je pad popularne stranice koju posjećuju milioni ljudi.
Za sada nema zvaničnih reakcija, dok se brojni portali oslanjaju na stranice na kojima se prijavljuju padovi popularnih veb sajtova.
