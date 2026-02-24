Logo
Šta to skriva Google Maps?

24.02.2026

21:46

Гугл Мапс
Foto: Pexels/AS Photography

Prema pisanju portala "9to5Google", primjećena je promjena koja neregistrovanim posjetiocima servisa servira ograničeni prikaz - verziju mape kojoj nedostaju ključne funkcionalnosti na koje smo navikli.

U ovom režimu rada, korisnici gube uvid u obližnje prodavnice i restorane, dok detaljne informacije o turističkim atrakcijama i recenzije drugih ljudi postaju nedostupne.

Primjera radi, klik na restoran više ne prikazuje ocijene, vrijeme kad je najveća gužva, niti opcije za dostavu ili rezervaciju mjesta u lokalu.

Dok su se prvi komentari o ovoj promjeni pojavili na platformi Reddit, još uvijek ostaje nejasno da li je riječ o trajnoj strategiji ili tehničkoj grešci.

Portal "Tom’s Guide" navodi da su pojedini korisnici dobijali poruke o mrežnim greškama koje sugerišu da bi problemi mogli da se riješe jednostavnim logovanjem, dok su drugi vid‌jeli osiromašenu mapu bez ikakvog obavještenja.

krava krave

Svijet

Pobjegle iz prikolice: Krave regulisale saobraćaj na auto-putu

Iako se Google još uvijek nije zvanično oglasio povodom ovih navoda, jasna je tendencija ka jačoj integraciji korisničkih naloga u svakodnevne digitalne alate. Da li je ovo suptilan pritisak na korisnike da se odreknu anonimnosti zarad funkcionalnosti, pokazaće odgovor tehnološkog giganta koji se očekuje u narednim danima, prenosi "PCpress".

