Šta to skriva Google Maps?

Prema pisanju portala "9to5Google", primjećena je promjena koja neregistrovanim posjetiocima servisa servira ograničeni prikaz - verziju mape kojoj nedostaju ključne funkcionalnosti na koje smo navikli.

U ovom režimu rada, korisnici gube uvid u obližnje prodavnice i restorane, dok detaljne informacije o turističkim atrakcijama i recenzije drugih ljudi postaju nedostupne.

Primjera radi, klik na restoran više ne prikazuje ocijene, vrijeme kad je najveća gužva, niti opcije za dostavu ili rezervaciju mjesta u lokalu.

Dok su se prvi komentari o ovoj promjeni pojavili na platformi Reddit, još uvijek ostaje nejasno da li je riječ o trajnoj strategiji ili tehničkoj grešci.

Portal "Tom’s Guide" navodi da su pojedini korisnici dobijali poruke o mrežnim greškama koje sugerišu da bi problemi mogli da se riješe jednostavnim logovanjem, dok su drugi vid‌jeli osiromašenu mapu bez ikakvog obavještenja.

Iako se Google još uvijek nije zvanično oglasio povodom ovih navoda, jasna je tendencija ka jačoj integraciji korisničkih naloga u svakodnevne digitalne alate. Da li je ovo suptilan pritisak na korisnike da se odreknu anonimnosti zarad funkcionalnosti, pokazaće odgovor tehnološkog giganta koji se očekuje u narednim danima, prenosi "PCpress".