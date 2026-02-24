Očekuje nas spektakl na nebu: Evo koje planete će biti vidljive golim okom

Već od 28. februara 2026. godine planete Merkur, Venera, Jupiter i Saturn biće vidljive golim okom, ako nebo bude vedro. Planete Uran i Neptun moći će da se vide samo kroz dvogled ili teleskop.

Planete neće biti poređane po pravoj liniji, već u nepravilnom nizu, blizu jedna drugoj i u blizini jednoj od strana Sunca.

Glavni problem sa viđenjem svih šest planeta je taj što su četiri od njih već blizu Sunca i biće vidljive samo kratko vrijeme - ako uopšte budu - u sumrak.

Venera i Merkur će biti najbliži horizontu tokom sumraka, zatim Saturn i Neptun, dok će Uran i Jupiter biti mnogo više na nebu. U praksi, viđenje više od tri planete će vjerovatno predstavljati izazov.

Kada će spektakl biti vidljiv?

Astronomska parada na noćnom nebu trebalo bi da bude vidljiva tokom posljednjeg vikenda u februaru, kao i početkom marta. Na kraju ovog ciklusa parade planeta, Merkur će se blago rotirati i nestati ispod horizonta.

Niz planeta biće vidljiv na nebu poslije zalaska Sunca.

Ovakvo neobične astronomske pojave dešavaju se u periodima od par godina. Tokom prethodne godine u nizu se našlo čak sedam planeta.

Hronika Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

Već 28. februara Merkur, Venera, Jupiter i Saturn biće vidljivi golim okom, ako vedro nebo to dozvoli. Uran i Neptun se mogu uočiti samo dvogledom i teleskopom.

Kad treba posmatrati nebo?

Preporuka astronoma je da u nebo pogledate oko sat vremena poslije zalaska Sunca, uz preporuku da stojite na prostoru bez visokog drveća i zgrada koje zaklanjaju vidik posmatraču neba.

Na zapadu će biti vidljivi Merkur, Venera i Saturn u blizini horizonta. Jupiter će biti visoko na nebu, sa Uranom i Neptunom.

Kako navodi NASA na noćnom nebu će biti vidljiva bar jedna planeta svake noći.

Iako će ova "parada planeta" brzo izblijedeti, izgledi za posmatrače planeta u 2026. godini su odlični.

Važni datumi za posmatrače

Mars prelazi sa večernjeg na jutarnje nebo i ponovo će postati vidljiv prije izlaska sunca u aprilu. Još impresivnije, Venera se izdiže na nebo nakon zalaska sunca i do kraja marta će se etablirati kao super-svetla "Večernja zvezda", sijajući magnitudom -3,8 – treći najsjajniji objekat posle Sunca i Meseca, i mnogo svijetliji od Jupitera.

Hronika Banjalučki haker lažno dojavljivao bombe u kafiće

Venera će biti najviša na nebu u avgustu, a najsjajnija krajem septembra, mada se vjerovatno planetarni vrhunac 2026. godine dešava 9. juna kada će Venera i Jupiter biti u bliskoj kon‌junkciji na večernjem nebu, sa Merkurom odmah ispod, prenosi Informer.