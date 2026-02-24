Logo
Mito uzeo pri povratku sa skijanja: Inspektoru Marjanoviću predložen pritvor

Autor:

Ognjen Matavulj

24.02.2026

15:33

Илустрација
Foto: ATV

Republičko javno tužilaštvo zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora inspektoru za hranu Vladanu Marjanoviću, osumnjičenom za primanje 1.000 KM mita.

Marjanović je uhapšen u okviru akcije ”Ada”, u kojoj su uhapšene tržišne inspektorke Gordana Vučić i Sanja Maksimović. Na teret mu se stavlja da je u dva navrata primio 1.000 KM mita od M.K., vlasnice iste prodavnice mješovite robe od koje su mito tražili i uzele njegove koleginice.

Tražio mito od iste žrtve kao i koleginice

”Na osnovu do sada pribavljenih dokaza sumnja se da je V.M. 19. februara 2026. godine u Banjaluci, u svojstvu republičkog tržišnog inspektora, kao službeno lice, izvršio inspekcijski nadzor u prodavnici mješovite robe, u vlasništvu M.K. Nakon nadzora poslao joj je ”Viber” poruku da je utvrdio određene nepravilnosti i o tome sačinio zapisnik. Sutradan je pozvao ”Viberom” i rekao da se uputio na Jahorinu i da je potrebno da se nađu u Istočnom Sarajevu”, saopštilo je Republičko javno tužilaštvo RS.

sanja maksimovic i gordana vucic akcija Ada 02

Hronika

Određen pritvor inspektorkama osumnjičenim za primanje mita

Sastali su se u Tržnom centru u Istočnom Sarajevu i osumnjičeni joj je saopštio da je utvrdio više prekršaja za koje kazna može biti i veća od 10.000 KM.

Tražio 1.000 evra da ”smanji” kaznu

”Da joj ne bi pisao toliku kaznu rekao je da mu ona mora dati 1.000 evra. Nakon što mu je M.K. rekla da kod sebe ima samo 500 KM, osumnjičeni je, od iste zahtijevao i primio novačni iznos od 150 evra i 200 KM, da bi 22. februara putem ”Vibera” pozvao M.K. i rekao joj da je krenuo s Jahorine i predložio da se nađu u Istočnom Sarajevu na benzinskoj pumpi, na šta je ista i pristala, i tom prilikom je od M.K. primio 500 KM. Nakon toga je uhapšen i kod njega je pronađen i oduzet sporni novac”, saopštilo je Republičko javno tužilaštvo RS.

Kao što je ATV pisao Marjanović se u kritično vrijeme nalazio na skijanju, te se vraćao kući za Banjaluku.

Гордана Вучић и Сања Максимовић

Hronika

Tržišnim inspektorkama predložen pritvor, kolega ”pao” na skijanju

