Banjalučki haker lažno dojavljivao bombe u kafiće

U Okružnom sudu u Banjaluci u petak će početi suđenje poznatom banjalučkom hakeru Aljoši Borkoviću (40) po optužnici da je lažno prijavljivao da su u kafićima postavljene eksplozivne naprave, da bi od vlasnika pokušao da iznudi novac kako bi prestao sa dojavama.

Borkoviću je na teret stavljeno produženo krivično djelo lažnog prijavljivanja krivičnog djela i pokušaj iznude. U optužnici se navodi da je od 25. decembra 2021. do 17. januara 2022. godine u više navrata pozivao PU Banjaluka i puštao zvučne zapise u kojima je lažno prijavljivao da su u ugostiteljskim objektima ”Bizar” i ”Kafana” postavljene eksplozivne naprave.

Tražio uplate u bitkoinu da prestane s dojavama

”Usljed pražnjenja i prekida rada objekata od strane policije radi protivdiverzionih pregleda pravnom licu, vlasništvo N.B, pričinjena je šteta u ukpnom iznosu od 35.000. U međuvremenu optuženi je pokušao da prinudi oštećenog N.B. da mu uplati novčani iznos u kriptovaluti bitkoin, šaljući mu poruke preko aplikacije ”Viber” tražeći uplatu od 40.000 evra, kako bi prestao sa lažnim dojavama”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je vlasniku prijetio da će, ukoliko pokuša da odugovlači ili ”šta drugo petlja”, dojave biti još gore i da će, ukoliko poruku prijavi policiji, posljedice po njega biti ”mnogo gore“, a koji zahtjev oštećeni N.B. nije ispunio.

Zbog sajber napada osuđen na godinu zatvora

Podsjetimo, Borković je prošle godine osuđen na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 50.000 KM zbog više sajber napada. Presudu je izrekao Osnovni sud u Banjaluci nakon što je Borković s tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Oglašen je krivim za neovlašten pristup zaštićenom računaru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka; kompjutersku prevaru; pokušaj neovlaštenog korištenja ličnih podataka i pokušaj ucjene.

Na meti Borkovićevih sajber napada našli su se Tehnički remont Bratunac, Klinika ”Kostić”, advokatica Vasvije Vidović iz Sarajeva i Ivan Begić kojima je mahom ”upadao” u računare iz kojih je krao podatke, tražeći uplatu u bitkoinima i slično.