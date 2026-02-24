Dodik: Solidarnost sa predsjednikom Srbije u trenutku kada bezbjednosne službe hapse osumnjičene za planiranje atentata

Solidaran sam s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u trenutku kada bezbjednosne službe hapse osumnjičene za planiranje atentata na njega, rekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Zapanjujuće je i duboko uznemirujuće da u zemlji koja je u ovom vijeku već doživjela atentat na svog premijera, postoje oni koji pokušavaju relativizovati ili čak ismijavati prijetnje po život predsjednika i njegove porodice - napisao je Dodik na Iksu.

Solidaran sam s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem @avucic u trenutku kada bezbjednosne službe hapse osumnjičene za planiranje atentata na njega.



Zapanjujuće je i duboko uznemirujuće da u zemlji koja je u ovom vijeku već doživjela atentat na svog premijera, postoje oni koji… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 24, 2026

Naglasio je da takav odnos nije politika.

- To je opasno neodgovorno ponašanje, koje podriva bezbjednost i stabilnost cijelog društva. Političke razlike su legitimne, ali ugrožavanje bezbjednosti bilo kog izabranog predstavnika države nikada ne smije postati predmet dnevnih političkih obračuna, već pitanje elementarne odgovornosti prema stabilnosti i miru - zaključio je Dodik.

Vučić o hapšenju osumnjičenih za planiranje atentata na njega

Postoje zabilježeni dokazi da su dvojica osumnjičenih za pripremu puča u Srbiji i rušenje najviših državnih organa pripremali i ubistvo moje djece, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Nisam ulazio u detalje materijala koji sam dobio, ne znam ko su ti ljudi, znam odakle su i koliko imaju godina. A imamo i snimke kao dokaz kako su navodno pretukli moje dijete na smrt i zaklali ga - rekao je Vučić novinarima na otvaranju izložbe elemenata registrovanih u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasljeđa "Ni državnost".

Dodao je da ako bi otkrio razloge osumnjičenih, ljudi mu ne bi vjerovali.

- To je zasnovano na lažima koje su negde pročitali, a možete pretpostaviti gdje - rekao je Vučić.

Dvojici muškaraca, koji su juče uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali puč, određen je pritvor do 30 dana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je u ponedjeljak uveče da su policajci Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Kraljevu, u saradnji sa pripadnicima Bezbednosno-obaveštajne agencije, uhapsili D.R. (51) i M.R. (43) iz tog grada zbog sumnje da planiraju nasilnu promjenu ustavnog poretka Srbije i atentat na predsjednika Republike.

Kako je navedeno, sumnjiče se da su između decembra 2025. i februara 2026. godine organizovali nasilnu promjenu ustavnog poretka Srbije i svrgavanje najviših državnih organa, organizovanjem nabavke oružja i napada na život i tijelo predsjednika Republike Srbije, njegove supruge i djece, na način da ih liši života, kao i napada na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, na način da nanesu tjelesne povrede pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Oni se terete za saučesništvo u krivičnom djelu pripremanja akta protiv ustavnog poretka i bezbjednosti Srbije, u vezi sa krivičnim djelom napad na ustavni poredak.