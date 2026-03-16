Ovo se još nije desilo u rijalitiju! Lepi Mića odbio da posluša Mitrovića

Iako se u rijalitiju "Elita 9" s vremena na vreme krše pravila, ovog puta je Veliki šef morao da reaguje zbog neposlušnosti takmičara.

Obično takmičari gube dio honorara kada spavaju u vreme kada to nije dozvoljeno, ali sada je situacija bila drugačija.

Povod za rigoroznu odluku bila je današnja igrica koju je Veliki šef organizovao za sve učesnike.

Trojica takmičara, Lepi Mića, Luka Vujović i Sale Luks, odbili su da učestvuju u zadatku, kršeći pravila kuće i obaveze koje su morali da poštuju po ugovoru.

Zbog toga, Veliki šef je odlučio da ih "udari po džepu" - trojici učesnika oduzeti su nedjeljni honorari, što je vrlo čudno za Miću, budući da redovno ispunjava sve zadatke.

Ova odluka jasno šalje poruku ostalim takmičarima da izbjegavanje dnevnih zadataka i kršenje pravila u "Eliti 9" neće biti tolerisano.

Scena Lepi Mića postao djed

Inače, ranije se pisalo da honorar Lepog Miće iznosi 1.200 evra nedjeljno.

Ipak, šuška se da mu je u međuvremenu honorar porastao i da sada iznosi oko 1.500 evra nedjeljno, ali on to nikada nije potvrdio jer mu je strogo zabranjeno da o tome javno govori, što piše i u ugovoru koji je potpisao.

Podsjetimo, Lepi Mića uveliko gazi sedmom decenijom života, ali ne planira da se penzioniše i odmori od kamera.

Gledali smo ga u osam sezona rijaliti programa Zadruga - Elita, sada je i u devetoj, a jednom prilikom ranije je otkrio razlog njegovog dugogodišnjeg rijaliti staža.

Istakao je da se u rijalitiju takmiči isključivo zbog novca i da sve što zaradi daje ženi sa kojom u braku duže od tri decenije.

- Rešio sam, ulaziću u "Zadrugu" sve dok budem zdrav i vitalan. Ma, umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Ja tamo radim za mjesečnu platu, koja nije mala i sve pare dajem ženi - rekao je Lepi Mića pa otkrio kako njegova žena reaguje na to.

- Ona je moja najveća podrška, srdačno me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program. Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Zadruzi". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umijem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zvijer - izjavio je jednom prilikom Lepi Mića.

(telegraf)