Vraća se serija Malkom u sredini: Ko sve glumi?

Dvije decenije nakon što je serija „Malkolm u sredini“ (Malcolm in the Middle) prestala da se emituje, ova omiljena sitkom serija vraća se na male ekrane.

Serija televizijske mreže Foks (Fox) emitovala se sedam sezona prije nego što je završena 2006. godine i pratila je Malkolma (Frenki Muniz (Frankie Muniz)), dječjeg genija koji se snalazi u životu u haotičnoj radničkoj porodici zajedno sa svojom nestašnom braćom.

Novi nastavak pod nazivom „Malkolm u sredini: Život je i dalje nepravedan“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) dešava se godinama kasnije, kada je Malkolm odrastao — i sada je i sam roditelj. Nova serija prati Malkolma i njegovu kćerku Liju (Kili Karsten (Keeley Karsten)), dok se već čuvena disfunkcionalna porodica dodatno širi.

Povratak ovom liku bio je emotivno iskustvo za Muniza, koji je u decembru 2025. godine izjavio za magazin „Pipl“ (People): „Bio je to prvi put u mom životu da sam, kada sam završio snimanje novog nastavka (reboot), bio srećan da za sebe kažem da sam glumac.“

„Uvijek sam govorio: ‘Da, ja glumim, ali radim i mnoge druge stvari’,“ nastavio je on. „Bilo je zaista zabavno i vrlo zanimljivo iskustvo, pa se nadam da će se svima sigurno svidjeti.“

Evo svega što treba znati o seriji „Malkolm u sredini: Život je i dalje nepravedan“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair).

O čemu govori novi nastavak serije „Malkolm u sredini“?

Serija „Malkolm u sredini: Život je i dalje nepravedan“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) počinje skoro dvadeset godina nakon što je originalna serija „Malkolm u sredini“ (Malcolm in the Middle) završena.

U novom nastavku Malkolm je odrastao čovjek koji ima kćerku Liju i djevojku po imenu Tristan (Kijana Madeira (Kiana Madeira)). Namjerno se distancirao od svoje haotične porodice, pokušavajući da izgradi mirniji život daleko od disfunkcionalnosti u kojoj je odrastao.

Međutim, Malkolm se ponovo uvlači u porodični krug kada njegovi roditelji — Hal (Brajan Krenston (Bryan Cranston)) i Lois (Džejn Kačmarek (Jane Kaczmarek)) — insistiraju da prisustvuje proslavi njihove 40. godišnjice braka. Porodično okupljanje ponovo dovodi sve članove porodice zajedno, što pokreće istu onu divlju i nepredvidivu vrstu haosa po kojoj je originalna serija bila prepoznatljiva.

Koji članovi originalne postave se vraćaju?

Više članova originalne glumačke postave vraća se u seriji „Malkolm u sredini: Život je i dalje nepravedan“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair).

Muniz ponovo tumači ulogu Malkolma, a uz njega se vraćaju i Krenston, Kačmarek, Kris Kenedi Masterson (Chris Kennedy Masterson), Džastin Berfild (Justin Berfield) i Emi Koligado (Emy Coligado).

U decembru 2025. godine Muniz je izjavio za „Pipl“ (People) da „nije znao kako će izgledati snimanje nastavka — da li će biti lako ponovo biti Malkolm“.

„Da li će biti neprijatno ponovo raditi sa glumačkom postavom,“ nastavio je on. „I da ne zvučim kao kliše, ali bilo je kao da nije prošao nijedan dan. Svi mi — baš svaka osoba — praktično smo se istog trenutka vratili svojim likovima, već na prvom čitanju scenarija za stolom.“

Jedan član originalne postave koji se ne vraća je Erik Per Saliven (Erik Per Sullivan), koji je tumačio Malkolmovog mlađeg brata Djuija. Saliven se u međuvremenu povukao iz glume nakon završetka originalne serije.

U aprilu 2024. godine Kačmarek je dala kratko ažuriranje o Salivenu, navodeći da je „veoma, veoma dobro“. „Snimao je Malkolma sedam godina. Počeo je sa 7, završio sa 14 godina. Nije ga uopšte zanimala gluma.“

Ko se pridružuje novoj glumačkoj postavi?

Karsten se pridružuje glumačkoj postavi serije „Malkolm u sredini: Život je i dalje nepravedan“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) u ulozi Malkolmove kćerke Lije.

Ostali novi članovi ansambla uključuju Madeira u ulozi Malkolmove djevojke Tristan, kao i Von Mare (Vaughan Murrae) u ulozi Malkolmovog najmlađeg brata ili sestre, Keli.

Ulogu Djuija sada tumači Kejleb Elsvort-Klark (Caleb Ellsworth-Clark). Prije učešća u nastavku serije „Malkolm u sredini“ (Malcolm in the Middle), Elsvort-Klark se pojavljivao u serijama „Prostranstvo“ (The Expanse), „Služavkina priča“ (The Handmaid's Tale) i „Fargo“ (Fargo).

Da li postoji trejler?

Prvi zvanični trejler za seriju „Malkolm u sredini: Život je i dalje nepravedan“ (Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair) objavljen je 12. marta.

Trejler počinje tipičnom dozom porodičnog haosa: Lois brije leđa nagog Hala dok istovremeno razgovara sa Djuijem putem video-poziva. Nakon toga scena se prebacuje na Malkolma, koji se direktno obraća gledaocima.

„Da, izgledam drugačije, ali hej, sve kod mene je drugačije. Imam djevojku i najbolju stvar na svijetu — moju kćerku Liju. Moj život je sada fantastičan. Sve što treba da uradim je da se potpuno držim podalje od svoje porodice“, kaže on.

Međutim, brzo postaje jasno da je Malkolm krio svoj novi život od rođaka — kao i svoju novu kćerku od ostatka porodice.

Trejler se završava video-pozivom između Malkolmove porodice i njegove tajne kćerke. „Šta želiš da budeš kada porasteš?“ pita Hal Liju. „Da slomim dušu svog oca i natjeram ga da preispituje sopstveni identitet?“

Kada serija počinje sa emitovanjem?

Ograničena serija od četiri epizode premijerno će biti prikazana 10. aprila.

U intervjuu za portal „Skrin Rant“ (Screen Rant) u februaru 2025. godine Muniz je otkrio da je nastavak prvobitno bio zamišljen kao film, prije nego što je pretvoren u mini-seriju.

„To su četiri epizode od po 30 minuta, ali je u suštini jedna priča, ako to ima smisla“, objasnio je on. „Vidjećete sve likove i saznati gdje su bili i šta rade. I završavamo priču na odličan način, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati nakon toga.“

Gdje se može gledati?

Serija „Malkolm u sredini: Život je i dalje nepravedan“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) biće dostupna za striming na platformama Hulu (Hulu) i Hulu na Dizniju+ (Hulu on Disney+) za korisnike koji imaju paketsku pretplatu.

Svih 151 epizoda originalne serije „Malkolm u sredini“ (Malcolm in the Middle) takođe je dostupno na platformama Hulu (Hulu) i Dizni+ (Disney+).