Udala se Tijana Ajfon

16.03.2026

15:46

Foto: Printscreen/Instagram

Tijana Ajfon je stala na ludi kamen. Poznata starleta izgovorila je sudbonosno da" svom dugogodišnjem partneru, čije ime i prezime nisu poznati javnosti.

Vjenčanje u tajnosti

Ovim je njihova višegodišnja ljubavna priča dobila i zvaničan epilog. Ona je odlučila je da svoju vezu kruniše brakom na intimnoj ceremoniji u tajnosti i samo u prisustvu kumova, članova najuže porodice i nekoliko bliskih prijatelja.

Svečano vjenčanje organizovano je u romantičnoj atmosferi. Mladenci su željeli da ovaj poseban trenutak podijele samo s najbližima. Prema riječima izvora bliskih paru, vjenčanje je bilo ispunjeno smijehom, emocijama i ponekom suzom radosnicom.

Mlada je zablistala u elegantnoj haljini, s diskretnom šminkom i pažljivo odabranim detaljima. Izgledala je sofisticirano i srećno dok je izgovarala bračne zavjete.

Više nije slobodna žena

Nakon što je ozvaničila vjenčanje svojim potpisom, Tijana je prijateljima upriličila svečani ručak. Zbog ljubavi Tijana živi na relaciji Beograd-Beč.

Vijest o vjenčanju brzo se proširila među pratiocima poznate starlete, koji su joj uputili čestitke i lijepe želje za budućnost.

Organizovala kokainsku žurku sa orgijama

Starleta je sredinom 2020. godine hapšena u Suvom Polju pored Bijeljine kada je sa još četiri osumnjičene osobe organizovala kokainsku žurku sa orgijama.

U akciji "Kristal", uhapšeni su pored Tijane i Zlatan Ćuk, Milisav Tomić, Željko Vujić i Vladan Kakuća.

Ajfon je bila jedan od organizatora orgijanja, a kojem su prisustvovale veoma opasne osobe povezane sa narkoticima, a koji su poznate po svojim vezama po cijelom svijetu.

Ni majka je ne bi prepoznala: Kako je Tijana Ajfon izgledala ranije

