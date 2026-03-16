Ovo je jedini intervju oca Filipa Kapisode nakon tragedije: "Javnost zna ko je u stvari bila Ksenija"

Otac Filipa Kapisode, Mirko Kapisoda, samo je jednom govorio za javnost i to nepunih mjesec dana nakon što je njegov sin ubio Kseniju Pajčin, pa sebi oduzeo život u njenom stanu na Voždovcu.

U nastavku prenosimo podatke koje su tada objavili mediji, a Mirko je intervju tada dao za Story.

Mirko je krajem marta te bolne 2010. godine u ispovijesti otkrio da je sinu navodno branio da se viđa sa Ksenijom.

Ne mnogo prije tragedije pričao je sa svojim sinom, ali bezuspješno. O tome kako je vaspitavao svog pokojnog sina, zašto mu je branio da bude sa Ksenijom Pajčin, ali i sumnjama kako je došlo do krvavog pira, ispričao je nedugo nakon što je sahranio sina na Cetinju.

Kapisoda je prvo otkrio da su za tragediju saznali na Dnevniku.

- U utorak sam bio na relaciji Podgorica - Cetinje. Vijest sam čuo kada sam došao kući, prva je saznala Filipova baka dok je gledala Dnevnik Radio televizije Crne Gore. Istog momenta je zakukala, u kući su tada bili i moja supruga Ljiljana i sin Marko.

Mirko je otkrio da se tog dana kada se dogodila tragedija, dopisivao sa sinom i da ništa nije slutilo da će se to dogoditi.

- Dopisivali smo se SMS porukama tog dana, u periodu od četrnaest časova pa u narednih pola sata. Dogovarali smo se o nekim obavezama koje sam morao da završim, ništa nije nagovještavalo da će se dogoditi tragedija.

Za sina je imao samo pohvalne riječi, ali je tvrdio da je na sve načine pokušavao da ga vrati na pravi put i skloni ga iz okruženja u kojem se kretao i pogrešnih ljudi.

- Želio sam da ga preusmjerim od puta kojim je krenuo, da ga sklonim iz okruženja u kome se kretao i u kome je završio i da ga tako poštedim pogrešnih odluka. Filip je bio malo razmaženo dijete, a digla se strašna hajka protiv njega. Ljudi su imali priliku da ga bolje upoznaju dok je bio u kući Velikog brata i svi su primijetili da je vaspitan i kulturan momak. Ljudi u Cetinju su ga cijenili i poštovali što su i pokazali time što od trenutka kada se desila tragedija u lokalima nije bilo muzike i svi su se trudili da što dostojanstvenije isprate Filipa. Mislim da je trebalo da se još neki ljudi sa kojima se družio oglase i kažu šta misle o njemu. Jedna od malobrojnih korektnih ljudi je Goga Sekulić, ona je na sebe preuzela ulogu advokata, pričajući ono što zna i ono što je fakat.

O tragediji nije želio da govori dok se istraga ne završi, a sumnjao je da je u sve umiješana i treća osoba.

- Dok se ne završi cela istraga neću ništa komentarisati, neću da branim ni jedno, ni drugo. Ne želim nikoga da osuđujem, mislim da je svakome svoja bol najveća. Dogodila se velika tragedija i ko zna šta sve može da se otkrije do završetka istrage. Ne mogu da pričam o svom sinu i tome što se između njih dogodilo, treba sačekati. Ne mogu da kažem da je moj sin ubica, možda je neko treći...

Filipov otac se oštro protivio da se Ksenija i njegov sin sahrane zajedno.

- Nisam to želio, ni tražio i ne bi bilo u skladu sa mojom časnom porodicom, koja na to ne bi blagonaklono gledala.

Otkrio je tada i da se nakon tragedije nije čuo ni sa kim iz Ksenijine porodice.

- Nismo i mislimo da nema potrebe jer se nismo poznavali. Ni nas niko nije zvao.

Na pitanje o pjevačici je burno reagovao, jer je smatrao da ona nije bila djevojka za njegovog sina.

- Mene ona nije interesovala, mislim da nije bila djevojka za njega. Filip se zabavljao sa mnogo normalnijim djevojkama od nje.

- Kao roditelj nikada nisam bio pristalica njihove veze. Iskreno, nikada nismo posebno pričali o njoj, ali sam umio da mu s vremena na vreme skrenem pažnju na to da ona nije djevojka za njega. Ne želim nikoga da vređam pogotovo u ovakvom trenutku i o mrtvima treba govoriti sve najljepše. Svima je poznato da je ona bila zgodna djevojka, ali isto tako javnost zna ko je u stvari bila Ksenija Pajčin.

