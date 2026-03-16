Kod pacijentkinje uklonjen tumor težak 36 kilograma FOTO

Tim ljekara Opšte bolnice Gospić uspješno je prošle sedmice izveo operativni zahvat kojim je kod 81-godišnje pacijentkinje uklonjen tumor težak čak 36 kilograma. Ona se nakon operacije dobro oporavlja i naredne sedmice mogla bi biti otpuštena iz bolnice.

Na čelu tima bio je voditelj Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo gospićke bolnice Darko Milinović, bivši hrvatski ministar zdravstva, koji je za Hinu izjavio da je riječ o složenoj i rizičnoj operaciji, s obzirom na starost pacijentkinje i veličinu tumora, koji se prostirao od karlice do pluća.

Uz Milinovića u zahvatu je učestvovao tim sastavljen od ginekologa, hirurga, anesteziologa i medicinskih sestara.

Pacijentkinja Ana je iz Gospića i dobro se oporavlja, te bi za nekoliko dana trebalo da bude otpuštena kući, lakša za 36 kilograma, izjavio je Milinović, koji je ujedno i aktuelni gradonačelnik Gospića.

Dodao je da se na ovom slučaju pokazalo da je hrvatsko zdravstvo jako onoliko koliko su jake županijske zdravstvene ustanove.

„Pacijentkinja je mogla da se odluči za operaciju u Zagrebu, ali se ipak odlučila za našu bolnicu. Zahvaljujem joj na tom povjerenju i na poštovanju koje nam je ukazala“, poručio je Milinović, dodajući da je, koliko je njemu poznato, riječ o najvećem tumoru koji je ikada uklonjen u hrvatskom zdravstvu.