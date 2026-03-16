Pad kamatnih stopa u bankama: Prosjek na kredite 5,66 odsto

16.03.2026

15:09

Пад каматних стопа у банкама: Просјек на кредите 5,66 одсто

Prosječne kamatne stope na kredite u bankama u Crnoj Gori nastavile su blagi pad na godišnjem nivou, pokazuju najnoviji podaci Centralna banka Crne Gore za januar 2026. godine.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa (PPNKS) banaka na ukupno odobrene kredite u januaru je iznosila 5,66 odsto, što je 0,29 procentnih poena manje nego u januaru prošle godine, dok je u odnosu na decembar zabilježen pad od 0,02 procentna poena.

Istovremeno, prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa (PPEKS) iznosila je 6,17 odsto, što je 0,30 procentnih poena niže nego godinu ranije, dok je na mjesečnom nivou takođe zabilježen pad od 0,02 procentna poena.

Kada je riječ o novoodobrenim kreditima, PPNKS je u januaru iznosila 5,17 odsto, što je 0,37 procentnih poena manje nego u istom mjesecu prošle godine, dok je u odnosu na decembar zabilježen rast od 0,03 procentna poena.

PPEKS na novoodobrene kredite iznosila je 5,59 odsto, što je 0,35 procentnih poena manje na godišnjem nivou, dok je na mjesečnom nivou zabilježen pad od 0,03 procentna poena.

Krediti privredi i građanima

Na novoodobrene kredite privredi, nominalna kamatna stopa u januaru iznosila je 4,68 odsto, dok je efektivna iznosila 5,07 odsto. Na godišnjem nivou nominalna stopa je niža za 0,06 procentnih poena, dok je efektivna veća za 0,08 procentnih poena. U odnosu na prethodni mjesec, nominalna stopa je ostala nepromijenjena, dok je efektivna smanjena za 0,03 procentna poena.

Kada su u pitanju krediti stanovništvu, PPNKS je u januaru iznosila 5,87 odsto, a PPEKS 6,46 odsto. Na godišnjem nivou to predstavlja pad od 0,41 procentni poen, odnosno 0,36 procentnih poena. Na mjesečnom nivou zabilježeno je smanjenje nominalne kamatne stope za 0,19 procentnih poena, dok je efektivna stopa niža za 0,20 procentnih poena.

Pasivne kamatne stope

Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,31 odsto u januaru 2026., što je 0,05 procentnih poena više nego u januaru prošle godine, odnosno 0,01 procentni poen više nego u decembru.

Razlika između aktivnih kamatnih stopa na ukupno odobrene kredite i pasivnih kamatnih stopa iznosila je 5,86 procentnih poena, što je manje u odnosu na 6,21 procentni poen godinu ranije, ali i u odnosu na 5,89 procentnih poena u decembru.

Mikrokreditne institucije

Podaci CBCG pokazuju da su kamatne stope mikrokreditnih finansijskih institucija i dalje znatno više od bankarskih.

Prosječna ponderisana nominalna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite iznosila je 17,40 odsto, što je 1,96 procentnih poena manje nego u januaru prošle godine, odnosno 0,21 procentni poen manje nego u decembru.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa iznosila je 19,21 odsto, što je 2,41 procentni poen niže nego godinu ranije, odnosno 0,25 procentnih poena manje nego prethodnog mjeseca.

Kod novoodobrenih kredita mikrokreditnih institucija, nominalna kamatna stopa iznosila je 14,48 odsto, što je 4,97 procentnih poena manje na godišnjem nivou, ali 0,90 procentnih poena više na mjesečnom nivou.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite iznosila je 15,88 odsto, što predstavlja pad od 6,00 procentnih poena u odnosu na januar prošle godine, ali i rast od 1,18 procentnih poena u odnosu na decembar, navodi se u podacima CBCG.

(Bankar.me)

