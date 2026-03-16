Logo
Large banner

Bolest peradi smanjuje proizvodnju: Prijeti li nestašica jaja uoči Vaskrsa?

16.03.2026

15:04

Komentari:

0
Болест перади смањује производњу: Пријети ли несташица јаја уочи Васкрса?
Foto: Pixabay

Širenje njukaselske bolesti (Newcastle disease) među peradi posljednjih sedmica ozbiljno pogađa evropsku proizvodnju jaja. Zbog pojave novih žarišta bolesti u Njemačkoj, posebno u pokrajinama Brandenburg i Bavarska, do sada je usmrćeno oko 1,3 miliona kokoši nosilica, purana i brojlera, što je znatno smanjilo dnevnu proizvodnju jaja, piše Agrarholjte (Agrarheute).

Procjenjuje se da zbog hitnog uklanjanja zaraženih jata i uvođenja zaštitnih mjera svakodnevno nedostaje više od milion jaja. Situaciju dodatno otežavaju epidemiološke mjere koje ograničavaju kretanje životinja i proizvoda sa farmi.

U pogođenim područjima uvedene su zaštitne i nadzorne zone koje će ostati na snazi najmanje 21 dan, a u tom razdoblju zabranjen je transport životinja i jaja bez posebnog odobrenja nadležnih tijela.

Trgovci će nastojati da osiguraju dovoljne količine

„Puni opseg posljedica još nije moguće procijeniti“, upozorava Franc Beringer (Franz Beringer), glavni direktor Bavarskog udruženja peradara. Dodaje da se nada kako se bolest neće dalje širiti, iako se u nekim dijelovima Bavarske već bilježe regionalne nestašice jaja.

Problem nije samo u uništenim jatima. Mnoge farme unutar ograničenih zona privremeno ne smiju isporučivati jaja, što dodatno smanjuje ponudu na tržištu. Posljedice osjećaju i prerađivači i ostali povezani sa ovom proizvodnjom, pa su tako pojedine fabrike boja za jaja, koje uoči Uskrsa rade punim kapacitetom, privremeno obustavile proizvodnju.

Ipak, stručnjaci smatraju da, uprkos napetoj situaciji na tržištu, potpuna nestašica za Vaskrs nije vjerovatna. Prema procjeni Saveznog centra za prehranu, trgovci će nastojati da osiguraju dovoljne količine, iako bi povećana potražnja mogla dodatno opteretiti tržište.

„S jedne strane imamo rast potražnje, a s druge smanjenje broja peradi zbog bolesti i promjena u sistemima uzgoja. Zbog toga je tržišna situacija trenutno prilično napeta“, upozorava voditelj centra dr Jozef Gros.

(Agrarhojte)

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner