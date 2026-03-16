Haos u Belgiji: Premijer prijeti ostavkom

16.03.2026

14:46

Хаос у Белгији: Премијер пријети оставком

Belgijski premijer Bart De Vever upozorio je da će odstupiti ako njegova koaliciona vlada postane nesposobna donositi odluke, usred rastućih napetosti unutar vladajućeg saveza i rasprava o energetskoj politici i odnosima s Rusijom, izvijestili su lokalni mediji u poned‌jeljak.

U intervjuima za francuske novine, De Vever je rekao da neće ostati na dužnosti ako vlada postane paralizovana, izvijestila je "VRT".

"Ako ova vlada više nije sposobna donositi odluke, neću ostati premijer", rekao je, dodajući da "nema apsolutno nikakvu želju ništa ne raditi do kraja mandata".

Upozorenje dolazi u trenutku kada nova anketa "Het Laatste Nieuws" (HLD) i "VTM" pokazuje da De Veverov nacionalistički Novi flamanski savez (N-VA) ostaje najveća stranka i u Flandriji i u Belgiji, dok je podrška nekoliko frankofonskih koalicionih stranaka opala, prenosi "Anadolija".

