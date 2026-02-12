Zbog ukrajinske stočne hrane povukli iz prodaje 130.000 jaja i 100.000 pilića

Slučaj se smatra jednim od najvećih incidenata vezanih uz bezbjednost hrane u Moldaviji, a dolazi svega nekoliko sedmica nakon što je ta zemlja dobila dozvolu za izvoz peradarskih proizvoda na tržište EU

Moldavski peradarski sektor našao se u ozbiljnim problemima nakon što je otkriveno da je stočna hrana uvezena iz Ukrajine bila kontaminirana zabranjenim antibiotikom metronidazolom. Zbog toga su vlasti iz prodaje povukle i uništile gotovo 130.000 jaja, više od 100.000 gril pilića, kao i neutvrđene količine stočne hrane, piše Agroinform.

Slučaj se smatra jednim od najvećih incidenata vezanih uz bezbjednost hrane u Moldaviji posljednjih godina, a dolazi u posebno osjetljivom trenutku, svega nekoliko sedmica nakon što je ta zemlja dobila dozvolu za izvoz peradarskih proizvoda na tržište Evropske unije.

Masovno povlačenje nakon rutinske kontrole

Kako je saopštila tamošnja Nacionalna agencija za bezbjednost hrane (ANSA), zagađenje je otkriveno tokom rutinske inspekcije, kada je u proizvodima utvrđen povišen nivo metronidazola. Nakon toga uslijedila je hitna akcija povlačenja proizvoda s tržišta i njihovo uništavanje.

Osim jaja i gotovih proizvoda od piletine, zaplijenjena je i određena količina stočne hrane, za koju se sumnja da je bila izvor kontaminacije.

Prema službenim informacijama, veterinarski inspektori ANSA-e proveli su više od 17 dodatnih kontrola u skladištima hrane za životinje, klaonicama i farmama za proizvodnju jaja. Tokom tih provjera uspjeli su identifikovati izvor zagađenja, koji je, prema navodima agencije, povezan sa stočnom hranom uvezenom iz Ukrajine.

Još uvijek nije poznato jesu li građani Moldavije već konzumirali dio spornih proizvoda prije nego što su povučeni iz prodaje.

Optužbe za zakašnjelu reakciju

Lokalni portal Telegraf prenio je poziv jedne potrošačke grupe koja tvrdi da je ANSA bila obaviještena o kontaminaciji još 22. decembra, no problem je javno priznala tek 2. januara, kada je započela zapljena i povlačenje proizvoda.

Potrošači upozoravaju da je moguće da je čak deset moldavskih peradarskih farmi kupovalo spornu stočnu hranu, dok je ANSA navodno službeno potvrdila za samo dvije farme kod kojih je provedena zapljena.

Dodatnu zabrinutost izazvali su izvještaji lokalnih medija prema kojima su neke farme povezane s ovim slučajem opskrbljivale tržište putem državnih konkursa, uključujući i isporuke za potrebe njihove vojske.

Metronidazol je antibiotik čija je upotreba u uzgoju peradi u Evropskoj uniji zabranjena još od 1990-ih, dok je Moldavija zabranu uvela 2011. godine.

Stručnjaci upozoravaju kako konzumacija jaja i mesa kontaminiranih metronidazolom može pridonijeti razvoju otpornosti na antibiotike, što dugoročno otežava liječenje infekcija kod ljudi.

Osim toga, prisutnost ostataka antibiotika može izazvati zdravstvene tegobe poput glavobolje, mučnine, vrtoglavice i probavnih smetnji, ali i ozbiljnije posljedice, uključujući oštećenje jetre i bubrega. Također se spominju i alergijske reakcije te mogući neurotoksični učinci, zbog čega su ovakvi spojevi strogo zabranjeni u proizvodnji hrane životinjskog porijekla.

ANSA je objavila da su zaplijenjeni proizvodi uništeni na način koji isključuje bilo kakav rizik za javno zdravlje. Umjesto klasičnog zbrinjavanja otpada, jaja i meso obrađeni su u bioplinskom postrojenju.

Agencija je pritom naglasila da su proizvodi od jaja koji se trenutno nalaze na moldavskom tržištu sigurni za konzumaciju.

Incident u sjeni izvoza u EU

Ovaj slučaj ozbiljno je uzdrmao tamošnju peradarsku industriju te se smatra jednim od najtežih veterinarsko-zdravstvenih incidenata u posljednjih nekoliko godina.

Posebno je problematično što se incident dogodio neposredno nakon što je Moldavija dobila zeleno svjetlo za izvoz peradarskih proizvoda u Evropsku uniju. U decembru 2025. Axedum je postala prva ukrajinska kompanija koju je EU službeno priznala kao proizvođača koji ispunjava evropske standarde za izvoz peradi.

Sada se nameće pitanje hoće li ovaj slučaj ugroziti povjerenje evropskih partnera i dovesti do strožih kontrola, ne samo domaće proizvodnje nego i uvozne stočne hrane koja može predstavljati ozbiljan rizik za cijeli prehrambeni lanac.