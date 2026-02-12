Logo
Radončić: Dodik i Cvijanović na međunarodnom planu deklasirali dvojac Bećirović-Konaković

Izvor:

RTRS

12.02.2026

10:18

Радончић: Додик и Цвијановић на међународном плану декласирали двојац Бећировић-Конаковић
Foto: Printscreen/Youtube/FTV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik su na međunarodnom nivou deklasirali bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, rekao je predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić.

Radončić je kritikovao i stranke "trojke".

- "Trojka" nas laže da su prodali plan reformi vezan za NATO. Priča o NATO-u je suštinski "umrla" onog časa kada je Dodik rekao da je Republika Srpska protiv. Mi sada govorimo o saradnji koja nije sporna, a to je pokušaj zavaravanja javnosti da "trojka" ima rezultat, a Dodik nema - istakao je Radončić za N1.

Upotrijebio je i slikovitu metaforu: "Laganje Bošnjaka je najopasnija stvar. To je kao kad stavite žabu u čašu i polako je kuvate. "Trojka" kuva nas, Bošnjake, kao tu žabu."

Radončić je potvrdio da će SBB imati svog kandidata za člana Predsjedništva BiH, jer, kako kaže, nisu zadovoljni radom Denisa Bećirovića.

