Trišić Babić: Spremala se eliminacija Republike, ali Srpska iz svega izašla jača

Spremala se potpuna eliminacija Republike Srpske, njeno gašenje i jedan vrlo ružan scenario i za građane, ali smo uspjeli izaći iz svega jači i oduprli smo se tim napadima, izjavila je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

- Ja sam se potpuno neočekivano našla na ovom mjestu, u posebno teškom trenutku za Republiku Srpsku. Prihvatila sam to zbog velike lojalnosti i brige za Republiku Srpsku, jer sam znala sve što se dešava, bila sam uključena u sve i znala sam šta nam se sprema - poručila je Trišić Babić.

Na pitanje šta se sve spremalo Republici Srpskoj, ističe da se spremala eliminacija.

- Spremala se potpuna eliminacija Republike Srpske, njeno gašenje i jedan vrlo ružan scenario i za građane, ali smo uspjeli izaći iz svega jači i oduprli smo se tim napadima i sa zadovoljstvom mogu reći da smo uspjeli, jer smo zaista bili napadnuti. Mi smo bili napadnuti jednom sofisticiranom metodom. Lično je bio targetiran Milorad Dodik, kao neko ko se odupro svim pokušajima, ne samo Sarajeva nego i većeg dijela međunarodne zajednice. Pokušali su ostvariti svoje planove od prije 30 godina. Željeli su da potpuno razvale sistem i da ovo bude disfunkcionalan prostor, što je i bio slučaj posljednjih godinu dana - rekla je Trišić Babićeva.

Za sebe ističe da nije radikalna osoba, ali da su njeni stavovi sada jasniji, te podsjetila da je ona u politici od 1995. godine.

- U Sarajevu je sve funkcionisalo do 2008. godine. Međutim, nakon odbijanja Aprilskog paketa, sve je manje bilo funkcionalnosti i nismo mogli predstaviti neke naše zajedničke ciljeve. Godine 2008. krenulo se nizbrdo nakon neusvajanja Aprilskog paketa, za koji SNSD nije bio kriv jer je glasao za njega. BiH je do tada funkcionisala dobro. Dejtonski mirovni sporazum je jedan od najboljih mirovnih sporazuma u posljednjih 100 godina – zaustavio je grozan rat i stabilizovao region, sve do priznavanja Kosova i njegovog oduzimanja Srbiji - podsjetila je Trišić Babićeva.

Podsjetila je i na prve godine po završetku rata te da je bilo normalno raditi i sarađivati.

- Tada je BiH prva pristupila Savjetu Evrope i imali smo mnogo uspješnih projekata do 2008. godine, kada smo zajedno učestvovali i napredovali u mnogim međunarodnim projektima. Srbija i Crna Gora su dolazile kod nas po savjete o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Od tog trenutka međunarodna zajednica – i nadam se da ću jednog dana saznati zašto – isključila je BiH iz tih procesa i počela da nas marginalizuje i dovede u ovu situaciju - istakla je Trišić Babićeva.

Podsjetila je i na to da kada je Švarc Šiling bio visoki predstavnik, uveliko se pričalo o zatvaranju kancelarije OHR-a, a onda se odjednom sve aktiviralo i došli smo do ovoga gdje smo danas.

- Srpska je morala ići putem zadržavanja svojih nadležnosti. EU je tada bila kohezivna, ali je Srpska više puta prevarena, kao i BiH. EU je izigrala i nas i BiH. Srpska je bila prisiljena na takvu politiku jer je bila napadnuta – htjeli su da nam oduzmu sve nadležnosti. Vrhunac je bio kada je počela priča o oduzimanju imovine. Tada je predsjednik Srpske podvukao crvenu liniju i rekao: dosta. Ništa više ne može dok se ne raščisti situacija i dok Sarajevo ne prihvati Republiku Srpsku - naglasila je Trišić Babićeva.

Podsjetila je i na dolazak "Trojke" na vlast ispred bošnjačkih stranaka, te ukazala na to da su u početku dogovori bili lako ostvarivi.

- Međutim, svaki put kada bi se vratili u Sarajevo i bili pozvani u američku ambasadu, dogovor bi bio izigran. SDA je takođe bila težak pregovarač, ali kada bi se dogovor postigao, bio bi ispoštovan. Trojka je međusobno bila disfunkcionalna. Željeli su da promijene neke stvari, imali su dogovor sa Čovićem i Hrvatima u BiH da će riješiti izborni zakon, ali ni to nisu ispoštovali. Nemaju politički kapacitet, ni snagu ni znanje da se unutar BiH stvari ispoštuju i da se poštuje ustavna struktura - rekla je Trišić Babićeva.

Ističe da je BiH danas u fazi da niko ni sa kim ne razgovara.

- Ti sastanci su bili odlični i postigli smo razumijevanje o većini tema – projekata, ekonomije, svega što treba da se otkoči. Međutim, politički kapacitet među njima nije bio dovoljan. Da li je to bio njihov međusobni dogovor, nećemo ulaziti u to, ali na svim sastancima smo imali dogovor. Svjedok sam da smo nakon svakog dogovora znali koja je ambasada u pitanju i ko je koga pozvao da se ti dogovori miniraju - govori Trišić Babićeva.

Na pitanje o posjeti Izraelu, a nakon toga i Mađarskoj, Srbiji i Vašingtonu, ističe da Republika Srpska ima veoma dobre odnose sa Izraelom, te da se ti odnosi grade godinama.

- U Izraelu smo bili u martu, na istoj konferenciji kao i u januaru. Posjeta je bila pažljivo planirana – uspostavili smo kontakte sa privrednicima i znali smo da će biti dobra, ali je bila neočekivano uspješna. Izraelu nismo platili apsolutno ništa. To je bila klasična bilateralna posjeta. Sa Mađarskom i Orbanom imamo tradicionalno dobre odnose, takođe ništa nismo platili. Što se tiče SAD-a, oni funkcionišu na principu lobiranja, što je dozvoljeno i zakonski uređeno. Ko zaključi ugovor o lobiranju, sve je apsolutno transparentno. Imali smo pravo da odemo u SAD - jasna je Trišić Babićeva.

Naglašava da Republika Srpska, iako ne može zaključivati bilateralne sporazume niti ima zvanično mjesto u UN-u, za ovih 30 godina postala je priznat međunarodni faktor.

- Kada je BiH zaživjela poslije Dejtonskog sporazuma, nijedno pismo ili poziv iz Srpske nije se mogao realizovati bez Ministarstva vanjskih poslova. Od Svena Alkalaja počele su prve svađe i zaustavljanja prepiske iz Srpske – ministarstvo je to skrivalo i blokiralo. Posljednjih pet godina postalo je jasno da je Srpska organizovana i da ima pravila ponašanja. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je potpuno urušeno i zanemaruje politiku Srba. Vanjska politika počela je da se urušava dolaskom Bisere Turković. Dodik je tada bio srpski član Predsjedništva i već tada su počela zaobilaženja i blokade - podsjetila je Trišić Babićeva.

Dodaje da je rukovodstvo Republike Srpske istrajno, te da zna koji su jasni ciljevi.

- Borimo se za Republiku Srpsku, za njene građane i bolji život. Republika Srpska će zvanično dobiti predsjednika. Narodna skupština je podnijela ogroman teret i funkcioniše, Vlada funkcioniše i spremamo se za izbore u oktobru - naglasila je Trišić Babićeva.

Kada su u pitanju izbori u oktobru, ističe da je Republika Srpska sačuvana, te da je iz svega izašla još jača.

- Republika Srpska je ostala netaknuta, institucije se vraćaju u normalno funkcionisanje i svi se pripremaju za izbore u oktobru. Izbori su ključni za svaku stranku u BiH. Bojim se da će ovo biti jedna od najprljavijih kampanja, osim ako se ne desi nešto neočekivano i ako se ne postave jasna pravila. U Federaciji je mnogima Republika Srpska glavna tema. Priča da se bore za državu BiH često se svodi na borbu protiv Republike Srpske - naglasila je Trišić Babićeva.

Poručuje da su takve odluke i potezi svima naštetili, ali da je Republika Srpska izdržala i da građani nisu toliko osjetili taj teret.

- Mi smo 24 sata dnevno radili i objašnjavali da će ova vremena proći i da zaista dolaze bolja vremena. Moglo je biti mnogo gore. Stvari se brzo dešavaju i zaboravljaju, ali prošle godine u martu ovdje je moglo doći do sukoba. Mnogi iz Sarajeva željeli su da uhapse predsjednika, predsjednika Skupštine i premijera. Ovdje je život potpuno normalno funkcionisao i to se nije toliko primijetilo, ali situacija nije bila prijatna - podsjetila je Trišić Babićeva.

Naglašava da od zvaničnika Srpske u Vašingtonu ništa nije traženo, ali i da nisu ništa obećavali.

- Mi smo po prvi put saslušani i rekli smo šta se tačno dešava. Borili smo se za Dejton onakav kakav je napisan i zbog toga smo kažnjeni. Mi smo non-stop pozivali na dijalog, ali je Sarajevo prestalo da razgovara s nama. U početku su imali neke izgovore, a onda su potpuno prestali da komuniciraju. Mi smo i dalje nudili dogovor i svi iz SNSD-a govorili smo da se stvari mogu riješiti samo dijalogom. Moramo sjesti ovdje u BiH i razgovarati, ali oni nisu htjeli da sjednu s nama. Podnosili su apelacije Ustavnom sudu. Svjedoci smo da je očigledno jedna strana imala plan i, kada je Karan pobijedio 23. novembra, nastavili su sa svojim planovima - kaže Trišić Babićeva.

Ističe da je nakon ukidanja sankcija zvaničnicima Republike Srpske u Sarajevu nastupio šok.

- Najveći šok u Sarajevu nastupio je kada su ukinute sankcije i kada su nam se ponovo otvorili kanali komunikacije. Ko god je mislio da će destabilizovati Srpsku, destabilizovao je BiH. Nakon presuda, odstupanja predsjednika i prijevremenih izbora u godini kada treba da budu redovni izbori, vidjeli smo da je plan da nas potpuno eliminišu. Karan je pobijedio, pa su prebrojavali glasove, nosili i vozali vreće, ponavljali izbore na nekim mjestima, pa ni to nisu mogli da organizuju, nego su se 8. februara sjetili da ponove izbore. Vjerujem da su naši uspješni sastanci i posjete, gdje je sada više nego jasno da je Srpska vidljiva - rekla je Trišić Babićeva.

Podsjeća da je za mnoge u Federaciji Republika Srpska glavna tema.

- U Federaciji je za mnoge Republika Srpska glavna tema. Kada kažu da se bore za državu BiH, u suštini se bore protiv Republike Srpske. I svi koji su se nadali da će nešto ići drugačije – jednostavno, ne ide. U ovih 30 godina pokazalo se da Bošnjaci imaju svoje stavove, kao i Srbi svoje, i do oktobra se ništa značajno neće promijeniti, jer ni Trojka ni SDA ne žele da sjednu s nama. Za nas je Sarajevo postalo inostranstvo – toliko je postalo daleko. Sve manje čitam šta oni govore i šta mediji pišu, jer to nije relevantno za Republiku Srpsku. To što pišu portali u Federaciji nije dobro za državu. Sve što su radili protiv Republike Srpske, na kraju im se vratilo - naglasila je Trišić Babićeva.

Ističe da političkom Sarajevu Republika Srpska smeta jer ima svoje čvrste stavove.

- Smetamo političkom Sarajevu zato što imamo svoje čvrste stavove. Oni kažu da ne smiju odgovoriti američkom ambasadoru kao što mi odgovaramo. Postoji i doza ljubomore jer smo mi u Srpskoj odlučni, a odlučni smo jer imamo Milorada Dodika, koji je ponio taj teret na svojim leđima. Zaista imamo lidera. Milorad Dodik je uvijek s nama i do oktobra imamo dovoljno vremena. On nigdje neće otići - jasna je Trišić Babićeva.

Govoreći o opoziciji i optužbama opozicije, podsjetila je da je izlaznost na ponovljenim izborima bila i veća nego 23. novembra.

- Naši sastanci, posjete i podrška koju je dobila Republika Srpska, kao i naša vanjskopolitička aktivnost u punom kapacitetu, dali su narodu motivaciju da glasa. Već radimo na novim sastancima i imamo evropske saveznike. Ne mogu nas više blokirati – to više nije moguće. Komunikacija je direktno uspostavljena i to smo pokazali - rekla je Trišić Babićeva.

Podsjeća da su se stvari na globalnom nivou promijenile dolaskom administracije Donalda Trampa.

- Možda iz Sarajeva ni ne traže sastanke, možda čekaju da neko dođe kod njih, ali stvari danas više nisu iste. Kao da ne shvataju da niko više neće dolaziti. Bono Voks više neće doći u Sarajevo da održi koncert. Da će se svijet početi mijenjati, to se moglo naslutiti još prvim dolaskom Trampa na vlast. Nisam ni ja mislila da će se svijet ovako brzo mijenjati. Danas svako traži saveznike i nema više vremena – mora se donositi odluka i preuzeti teret odgovornosti - zaključila je Trišić Babićeva.