Radojičić ipak neće poći "Svojim putem"

Sve su dogovorili, ništa dogovorili nisu. Do prve krivine. To je ocjena iz unutrašnjosti Pokreta Sigurna Srpska saopštena ATV-u o sastanku Draška Stanivukovića, Igora Radojičića i Dejana Kojića.

Sastanak je uslijedio nakon što su - takođe iz unutrašnjosti - procurili zaključci Predsjedništva Pokreta "Svojim putem", koji su juče proizveli niz medijskih naslova da Igor Radojičić napušta Stanivukovićev sigurni put i nastavlja svojim putem. Nekadašnji rivali u borbi za mjesto prvog čovjeka grada Banjaluka, ovih dana očigledno rivali u zajedničkom pokretu, danas su sjeli i razgovarali. Pokret Sigurna Srpska ostaje u istom sastavu. Nastavlja se dalje.

"Mi smo danas imali redovan sastanak, PSS-a, odnosno rukovodstva. Dogovarali smo dalje aktivnosti. Sutra imamo na terenu Gacko i Branutac i onda redom sljedeće opštine. Dakle, širimo mrežu PSS, imamo operativnih stvari koje moramo rješavati usput", rekao je zamjenik predsjednika PSS-a i lider Nezavisnog pokreta "Svojim putem" Igor Radojičić i dodao:

"Mi smo osnivač Pokreta, prema tome NPSP je zajedno sa PDP-om i gospodinom Kojićem, dijelom DEMOSA osnovao PSS."

Draško Stanivuković nastavlja da glumi prvog čovjeka opozicije, nedodirljivog i za opozicione partnere, ali i za ATV. Stekao bi se utisak da su mu izjave ispod časti. A možda i utisak da ima ponešto i ponegdje gdje Stanivuković i nije tako siguran. Prema prethodnim signalima, on bi u emisiju – ali sam. Vjerovatno bi bilo dobro i bez novinara, ako je moguće. Stanivukovićeve kolege iz stranke prebacuju nas na portparola Gradske uprave, portparol Grada neće da komentariše pitanja Pokreta. Zovemo dalje portparola Pokreta Sigurna Srpska – na bolovanju je. Prosljeđuje broj Stanivukovićevog savjetnika za odnose s javnošću. Savjetnik objašnjava da je Stanivuković na putu, da hoće da daje samo izjave u kameru. Kaže pokušaće doći do njega, ništa ne obećava... U međuvremenu, blješti osmijeh Stanivukovića na fotografiji na Instagramu. Igor Radojičić i Dejan Kojić ne pokazuju zube na slici, ali ih danas očigledno nisu pokazali ni Stanivukoviću.

"Pred nama je ambiciozan plan da u narednom periodu formiramo još 20 opštinskih i gradskih odbora, što predstavlja jasnu poruku da snažno rastemo, napredujemo i organizovano gradimo našu političku organizaciju u cijeloj Republici Srpskoj. Pokret Sigurna Srpska ostaje sigurna i snažna opcija za istinske promjene, stabilnost i buduće pobjede", tvrdi predsjednik pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković.

Nema još fotografija na društvenim mrežama Igora Radojičića. Upravo tamo, na društvenim mrežama, niz je komentara na Zaključke Predsjedništva Nezavisnog pokreta "Svojim putem", koji su ukazali na to da Igor Radojičić nije ni sasvim zadovoljan, ni sasvim siguran u Sigurnoj Srpskoj.

Zaključci otkrivaju duboko nezadovoljstvo unutar pokreta i otvorenu sumnju u iskrenost partnera.

"NPSP traži poštovanje potpisanog Koalicionog sporazuma, partnerski odnos sa drugim osnivačima i poštovanje u koaliciji", naveli su iz NPS.

Unutar sporazuma unesena je alineja kojom se odbacuje mogućnost koalicije sa SNSD-om. Ono što najviše bode oči jeste ultimatum. Otvorena pitanja moraju se riješiti najkasnije do marta, zbog blizine opštih izbora. Ako se to ne desi, sve opcije su na stolu.

"Takodje su primjetni povremeni napadi od strane funkcionera PDP ka predsjedniku ili kadrovima NPSP, na koje NPSP do sada nije odgovarao, ali smatra da ubuduće, na njih treba javno odgovoriti", dodali su.

Nepovjerenje nije od juče. Vidi se to i iz zapisnika sa sjednice Predsjedništva Radojičićeve stranke održane 21. oktobra prošle godine. Puno reklame, malo sadržaja, stav je nekih članova. Pokret kao pokret ne nudi ni jedan odgovor na krupna politička pitanja, navedeno je, između ostalog u zapisniku, koji je u posjedu ATV-a.

"Marketing je nešto što Draška prati od početka on cilja na visoke funkcije. Ono što je meni najviše sporno u ovom Pokretu je što nema programa, a programa nema zato što nema politike, a politike nema zato što nema ideologije", rekao je ekonomista Nikola Kužet.

Pokret Sigurna Srpska primoran je da ostvari veliki rezultat. S druge strane, kažu, Svojim putem nije.

"PDP ima presiju da ostvari veliki rezultat, a mi nemamo tu presiju, tako da imamo mogućnost da se isprofilišemo na jedan pametniji način", rekao je Bojan Grebenar iz Pokreta Sigurna Srpska.

"Ukoliko ne postignemo da imamo dva mandata u parlamentu RS, bojim se da ovim sporazumom nećemo postići ono što treba, jer se sve vrti oko vlasti", dodao je Nemanja Panić iz Pokreta Sigurna Srpska.

Članstvo Radojičićevog pokreta sve je nervoznije. Čekaju informacije o ishodu razgovora sa Stanivukovićem. Nervoza nije samo u Radojičićevim redovima. Nedavno se raspao nekad dominantno PDP-ov opštinski odbor Sigurne Srpske u Petrovu koji je kolektivno prešao u DEMOS.

"Ja sam bio predsjednik Opštinskog odbora, formirao Odbor, već 20tak dana nakon formiranja, uslovi su se promijenili. Za mene je to bilo neprihvatljivo. Nisam smatrao da je put koji je ispravan i kojim ja želim da idem. Čuo jesam da je bilo neslaganja, ali ne znam. Nisam dobijao baš ažurne informacije iz Banjaluke, ali da je bilo svakakvih priča – bilo je", rekao je nekadašnji predsjednik Opštinskog odbora Pokreta "Sigurna Srpska" u Petrovu Vladan Dujković.

Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. A sklopljeno je grbo s koca i konopca, kaže Nebojša Vukanović. Spoj ljudi koji su do juče bili na suprotnim stranama, ujedinjenih interesom koji ni javnosti nije do kraja jasan. A takve kombinacije, po svemu sudeći, nemaju dug vijek trajanja. Da odnosi škripe pokazalo se i na glasanju za gradski budžet. Stanivuković ga predložio. Radojičić ostao suzdržan. Jasno je, tvrdi Vukanović, da sve što može Pokret Igora Radojičića da očekuje jeste kompenzacija za mjesto u Parlamentu BiH.

"Dakle, tu će biti previranja. Vjerovatno će nekako da funkcioniše do oktobra, do izbora i onda će se sve raspasti. Vidjeli ste da je Stanivukovića napustio cijeli Odbor u Petrovu i otišao u Demos. Ako vi funkcionišete na kupovini i političkoj korupciji. Da kupujete ljude, nešto PDP-a, nešto SDs-u, nešto Radikalma, onda morate očekivati kad neko dođe s malo više para da će se to i vama desiti", rekao je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Vukanovićeve tvrdnje imaju uporište i u zaključcima Predsjedništva Svojim putem od prije šest dana.

"Za NPSP je apolutno neprihvatljivo da se dovoljnom zastupljenošću PSS na izbornim listama smatra da imamo nosioca kompenzacije za PD PS BiH. U tom slučaju, zaključak NPSP je Predsjednik NPSP neće ni biti kandidat PSS za PD PS BiH na predstojećim izborima, a NPSP mora ponovo razmotriti samostalan izlazak na opšte izbore", napisali su tada iz Predsjedništva Svojim putem.

Ultimatum do marta, osipanje članstva, javna nepovjerenja, spor oko budžeta i statusa u koaliciji. Kada se sve sabere, po nešto i oduzme..Pokret „Sigurna Srpska" već na startu izgleda kao brod koji je isplovio u velika i duboka mora. Ali sa rupom ispod palube.