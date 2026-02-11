Petković pozvao međunarodnu zajednicu da hitno zaustavi progon Srba

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je danas pismo predstavnicima međunarodne zajednice, u kojem ih je pozvao da hitno i bezuslovno preduzmu sve neophodne korake da zaustave nastavak progona Srba.

Petković je u pismu ukazao na pokušaj Prištine da onemogući rad Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici koji funkcioniše u srpskom sistemu.

"Iz Prištine time šalju poruku Srbima i drugim nealbancima, ali i međunarodnoj zajednici, da su spremni da dovrše ono što su započeli u martu 1999. i 2004. godine", naveo je Petković u pismu posredniku EU za dijalog Beograda u Prištine Peteru Sorensenu, ambasadorima zemalja Kvinte, šefu Kancelarije UN u Beogradu i drugim međunarodnim posrednicima.

Petković je podsjetio da je grupa Albanaca, očigledno postupajući po nalogu režimskog Samoopredjeljenja, upala u zgradu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici bez naloga, ovlašćenja ili bilo kakvog drugog osnova i pretresala prostorije.

On je dodao da su zatim zaposlenima na bezobziran i drzak način uručili ultimatum da u roku od 30 dana napuste objekat ili da potpišu "ugovor o zakupu" sa albanskim univerzitetom, koji je nakon 1999. godine uzurpirao prostorije Univerziteta u Prištini.

Petković je naglasio da su do sada nasilno zatvarani objekti srpskih ustanova, a da je više od 20 odsto srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji prisiljeno da se raseli i potraži utočište u mjestima u unutrašnjosti Srbije, prenosi "Tanjug".

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ocijenio je da su to jasni pokazatelji da su sve aktivnosti Prištine dio dobro organizovane i široko rasprostranjene kampanje progona s ciljem zaokruživanja etničkog čišćenja započetog još 1999. godine, ali i svjedočanstvo jalovosti svih osuda i saopštenja međunarodne zajednice.

- Još jednom upozoravamo da su već uspostavljeni nepodnošljivi uslovi života za Srbe i druge nealbance samo uvertira za novi talas progona koji albanski ekstremisti i uzurpatori poluga vlasti najavljuju za 15. mart, kada će Srbe i druge nealbance na Kosovu i Metohiji proglasiti za strance u sopstvenim domovima - poručio je Petković.

On je dodao da će, ukoliko se ništa ne preduzme, srpska strana smatrati da će, osim Prištine, i drugi snositi dio odgovornosti za sve moguće posljedice novih jednostranih eskalatornih poteza privremenih prištinskih institucija.