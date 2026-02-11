Logo
Large banner

Direktor bolnice u Čačku podnio ostavku nakon smrti djevojčice poslije operacije

Izvor:

Telegraf

11.02.2026

12:25

Komentari:

0
Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције
Foto: Pexels

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice (OB) Čačak Dejan Dabić podnio je ostavku, a u toku je spoljašnji stručni nadzor rada u OB Čačak, kojim će biti provjeren kvalitet stručnog rada, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Inspekciju je u utorak upućena u OB Čačak kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti djevojčice (4), koja je preminula poslije operacije krajnika u toj ustanovi, a spoljašnji stručni nadzor treba da ocjeni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje ljekara u tom slučaju.

Болница

Srbija

Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

Spoljašnji stručni nadzor sprovode eminenti ljekari-profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad provjerava, ističe se u saopštenju.

Navodi se da će svi rezultati nadzora i inspekcijskog rada u OB Čačak biti transparentno dostupni kako porodici preminule E.M. tako i široj javnosti.

Ministarstvo zdravlja je porodici preminule djevojčice uputilo najiskrenije izraze saučešća, uz napomenu da su im vrata Ministarstva zdravlja otvorena.

Доктор

Srbija

Oglasilo se tužilaštvo zbog smrti djevojčice (4)

Četvorogodišnja djevojčica E.M. preminula je na Institutu za majku i dijete nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije krajnika, prenijeli su ranije mediji.

Više javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je u utorak da je naložena obdukcija tijela djevojčice i da će tužilaštvo nakon toga odlučiti o daljem toku postupka.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Čačak

bolnica

ostavka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи

Svijet

Užas! U sudaru autobusa povrijeđeno 15 ljudi

1 h

0
Дервенћанин завршио иза решетака због саобраћајних прекршаја

Hronika

Dervenćanin završio iza rešetaka zbog saobraćajnih prekršaja

1 h

0
Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка

Svijet

Sijarto: Mađarska među pobjednicima novog svjetskog poretka

1 h

0
Бритни Спирс продала права на музички каталог

Scena

Britni Spirs prodala prava na muzički katalog

1 h

0

Više iz rubrike

Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

Srbija

Velika akcija policije: Pronađena droga, snajper i maske; Planirana likvidacija?

4 h

0
Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Srbija

Smrt d‌jevojčice Eme potresla Čačak: Direktor bolnice se obratio građanima

14 h

0
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Srbija

Srbija tražila od Španije izručenje osumnjičenog za ubistvo MMA borca

18 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Uhapšeni bivši rukovodioci Staračkog doma

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Novak Đoković otkazao turnir, ovo je razlog

12

56

Bitno: O otvaranju novog Centra za onkologiju i hematologiju UKC-a

12

52

Evropski parlament odobrio 90 milijardi evra zajma za Kijev

12

49

Ostojić: Gagić nije predsjednik BORS-a

12

42

Teslić proglasio Dan žalosti nakon smrti djevojčice Milice Malić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner