Direktor bolnice u Čačku podnio ostavku nakon smrti djevojčice poslije operacije

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice (OB) Čačak Dejan Dabić podnio je ostavku, a u toku je spoljašnji stručni nadzor rada u OB Čačak, kojim će biti provjeren kvalitet stručnog rada, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Inspekciju je u utorak upućena u OB Čačak kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti djevojčice (4), koja je preminula poslije operacije krajnika u toj ustanovi, a spoljašnji stručni nadzor treba da ocjeni kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje ljekara u tom slučaju.

Spoljašnji stručni nadzor sprovode eminenti ljekari-profesori tercijalnih zdravstvenih ustanova iz oblasti čiji se rad provjerava, ističe se u saopštenju.

Navodi se da će svi rezultati nadzora i inspekcijskog rada u OB Čačak biti transparentno dostupni kako porodici preminule E.M. tako i široj javnosti.

Ministarstvo zdravlja je porodici preminule djevojčice uputilo najiskrenije izraze saučešća, uz napomenu da su im vrata Ministarstva zdravlja otvorena.

Četvorogodišnja djevojčica E.M. preminula je na Institutu za majku i dijete nakon što je iz Opšte bolnice u Čačku transportovana za Beograd usled komplikacija nakon operacije krajnika, prenijeli su ranije mediji.

Više javno tužilaštvo u Čačku saopštilo je u utorak da je naložena obdukcija tijela djevojčice i da će tužilaštvo nakon toga odlučiti o daljem toku postupka.

(Telegraf)