Sijarto: Mađarska među pobjednicima novog svjetskog poretka

Globalna patriotska revolucija počela je u Budimpešti, a Mađarska je među pobjednicima novog svjetskog poretka, za razliku od EU, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Sijarto je u video-snimku objavljenom na "Iksu" rekao da je globalna revolucija dobila podsticaj činjenicom da je na čelo SAD došao patriotski orijentisani lider Donald Tramp.
Mađarski ministar spoljnih poslova istakao je da je novi poredak zasnovan na bilateralnoj i međudržavnoj saradnji, kao i na ličnom poštovanju, prijateljstvu i lojalnosti.
"Dok je svijet išao iz krize u krizu, mi smo ovdje postigli velike stvari u pogledu ekonomije", zaključio je Sijarto.
The global patriotic revolution has started in Budapest, and Hungary is among the winners of this new world order. pic.twitter.com/473VYZ3Zkn— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 11, 2026
