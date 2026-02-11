Trampov pritisak urodio plodom, Zelenski se predaje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski namjerava da 24. februara, na četvrtu godišnjicu ruske opšte operacije, predstavi plan za održavanje predsedničkih izbora, koje si sproveo zajedno sa referendumom o mogućem mirovnom sporazumu sa Moskvom.

Fajnenšel tajms (FT) navodi da su ovu informaciju potvrdili ukrajinski i zapadni zvaničnici upoznati s ovim planovima.

Prošle nedjelje je Rojters objavio da bi, prema odredbama o kojima razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, svaki mirovni sporazum sa Rusijom morao da ide na odobrenje građanima na referendumu.

Glasači bi o sporazumu odlučivali istovremeno sa izlaskom na izbore, a zvaničnici su kao mogući termin spominjali maj.

Izvori FT su danas potvrdili da je Ukrajina već počela sa pripremama.

U dosadašnjem toku rata ruski predsjednik Vladimir Putin je često govorio da Zelenskog smatra nelegitimnim predsjednikom jer mu je istekao mandat, a novi izbori nisu organizovani.

Kijev se branio govoreći da u uslovima rata nije ni moguće sprovesti izbore.

Zelenski je posljednjih mjeseci počeo da priča da Ukrajina jeste spremna na izbore, poslije kritika američkog predsjednika Donalda Trampa da Kijev "koristi rat" da bi izbjegao organizovanje glasanja.

Nelegitiman potpis

Uslov da Ukrajina dobije predsjednika, pa makar to ponovo bio Volodimir Zelenski, zahtjev je ruske strane kako bi eventualni mirovni sporazum bio validan, a ne predmet osporavanja godinama kasnije.

To je jedan od uslova o kojima su razgovarali ruski predsjednik Vladimir Putin i američki Donald Tramp. Zelenski sa druge strane, nije pretjerano razmišljao o toj mogućnosti.

Sada je ipak očigledno da je Trampov pritisak urodio plodom.

Hoće li Zelenski opstati na vlasti veliko je pitanje. U jeku sukoba Ukrajinom se šire informacije i o velikoj korupciji u kojoj učestvuje i sam Zelenski.