Šestoro mrtvih, sumnja se na djelovanje kulta: Ima i djece

Izvor:

Avaz

11.02.2026

09:44

Шесторо мртвих, сумња се на дјеловање култа: Има и дјеце
Foto: Printscreen/X

Bugarska je ovih dana potresena stravičnim slučajem kada je u zabačenom planinskom području pronađeno šest tijela.

Policija sumnja na četiri samoubistva i dva ubistva, a među žrtvama je i 15-godišnji d‌ječak. Tijela su otkrivena u ned‌jelju na Staroj planini u zapadnom dijelu zemlje, a tužitelji su slučaj opisali kao da je "izašao iz serije Twin Peaks", piše Dejli mejl.

Planinska koliba

Policija je još 2. februara otkrila tijela trojice muškaraca u dobi od 45, 49 i 51 godinu u dvorištu izgorjele privatne planinske kolibe blizu prijevoja Petrohan.

Jana Todorovic

Scena

Jana o stravičnoj sceni na nastupu sa Šabanom: Gazda tražio da stoje i da pjevaju dok je krvnički tukao kćerku

- Nema tragova borbe ni bilo kakvih povreda osim onih od vatrenog oružja - izjavila je zamjenica tužiteljice Višeg suda u Sofiji Natalia Nikolova, navodeći kako se pretpostavlja da su i ta trojica počinila samoubistvo.

Kasnije su u kamperu parkiranom na istom planinskom lancu pronađena i tijela dvojice muškaraca, starih 51 i 22 godine, te 15-godišnjeg d‌ječaka.

Obdukcija tijela

"Prema podacima obdukcije tri tijela, čini se da su vjerojatno počinjena dva uzastopna ubistva i jedno samoubistvo", objavilo je bugarsko tužilaštvo juče, pozivajući se na rezultate obdukcije tijela pronađenih u kamperu.

Istražitelji su utvrdili pomoću snimki nadzornih kamera oko kolibe da je svih šest preminulih osoba bilo zajedno do jutra 1. februara. Dio grupe, uključujući 15-godišnjaka, potom se odvezao kamperom, dok su ostali bili u kolibi koju su zatim zapalili.

Nevladina organizacija

Slučaj, koji je direktor nacionalne policije u ned‌jelju opisao kao "zločin bez presedana, barem za Bugarsku", izazvao je lavinu nagađanja na društvenim mrežama, uz kritike na račun policijske istrage.

mirza hatic

Hronika

Uhapšen Mirza Hatić

Većina žrtava bili su članovi nevladine organizacije pod nazivom Nacionalna agencija za nadzor zaštićenih područja (NAKZT), koja organizuje ljetne kampove za mlade u ruralnim područjima. Tužilaštvo je najavilo da će istražiti aktivnosti te organizacije, osobito u svjetlu optužbi o kultnim praksama.

Пуцњава Канада школа

Svijet

Prva svjedočenja nakon masakra u školi: Učenici klupama zabarikadirali vrata

Vržilac dužnosti glavnog bugarskog tužioca, Borislav Sarafov, prošle je sedmice povukao paralelu između ovog slučaja i "Twin Peaksa", američke televizijske serije reditelja Davida Linča o agentu FBI-a koji istražujući ubistvo otkriva bizarne i stravične tajne istoimenog grada.

Bugarska

pronađeno tijelo

