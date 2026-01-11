Napadnuta bugarska Ambasada u Skoplju

Izvor:
SRNA
11.01.2026
21:20
Komentari:0
Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske saopštilo je da je danas napadnuta Ambasada ove zemlje u Skoplju, ocjenjujući da je to rezultat izostanka reakcije nadležnih na ranije napade.
Iz bugarskog Ministarstva su ocijenili da je ovaj čin nedopustiv napad na diplomatsko-konzularno predstavništvo i grubo kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, te pozvali nadležne da hitno procesuiraju odgovorno lice i da garantuju bezbjednost.
U saopštenju se navodi da je incident rezultat, kako tvrde, sistemskog izostanka reakcije nadležnih institucija Sjeverne Makedonije na ranije napade na objekte povezane sa Bugarskom i bugarskom zajednicom.
Bugarska upozorava da takva institucionalna pasivnost, zajedno sa tolerisanjem ili podsticanjem govora mržnje prema Bugarskoj, stvara okruženje u kojem se ovakva krivična djela ohrabruju i eskaliraju.
"Zahtijevamo da nadležni organi Sjeverne Makedonije hitno preduzmu sve neophodne mjere radi identifikacije počinioca i njegovog privođenja punoj krivičnoj odgovornosti, kao i da garantuju bezbjednost bugarskih diplomatskih i konzularnih predstavništava, njihovog osoblja i imovine", navodi se u saopštenju.
