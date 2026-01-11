Logo
Napadnuta bugarska Ambasada u Skoplju

SRNA

11.01.2026

21:20

0
Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske saopštilo je da je danas napadnuta Ambasada ove zemlje u Skoplju, ocjenjujući da je to rezultat izostanka reakcije nadležnih na ranije napade.

Iz bugarskog Ministarstva su ocijenili da je ovaj čin nedopustiv napad na diplomatsko-konzularno predstavništvo i grubo kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, te pozvali nadležne da hitno procesuiraju odgovorno lice i da garantuju bezbjednost.

U saopštenju se navodi da je incident rezultat, kako tvrde, sistemskog izostanka reakcije nadležnih institucija Sjeverne Makedonije na ranije napade na objekte povezane sa Bugarskom i bugarskom zajednicom.

Bugarska upozorava da takva institucionalna pasivnost, zajedno sa tolerisanjem ili podsticanjem govora mržnje prema Bugarskoj, stvara okruženje u kojem se ovakva krivična djela ohrabruju i eskaliraju.

"Zahtijevamo da nadležni organi Sjeverne Makedonije hitno preduzmu sve neophodne mjere radi identifikacije počinioca i njegovog privođenja punoj krivičnoj odgovornosti, kao i da garantuju bezbjednost bugarskih diplomatskih i konzularnih predstavništava, njihovog osoblja i imovine", navodi se u saopštenju.

Обрачун

Region

Svađa na parkingu eskalirala u fizički sukob

Bugarska očekuje od vlasti Sjeverne Makedonije da se jasno odrede protiv manifestacija mržnje, suprotstave se krivičnim djelima i rade na izgradnji drugačijeg društvenog narativa o odnosima sa Bugarskom, uz poštovanje međunarodnih obaveza.

Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske saopštilo je da će pažljivo pratiti razvoj situacije i da zadržava pravo da preduzme dodatne korake radi zaštite svojih interesa.

ambasada

Bugarska

Skoplje

