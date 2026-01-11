Mazalica za ATV: "Svake godine imamo sve više manifestacija koje su povezane sa 9. januarom"

Svake godine imamo sve više manifestacija koje su povezane sa 9. januarom, rekao je Srđan Mazalica, Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

"Moramo biti svjesni da je obilježavanje 9. januara pod lupom već duže godina i Tužilaštva BiH zato što je to "neustavni" praznik. Ove godine smo vidjeli da je izostala reakcija američke ambasade. Nova američka administracija je na potpuno novim ideološkim principima i nije za ideologiju negiranja identiteta između ostalog hrišćanskih ideologija i vrijednosti", rekao je Mazalica.

Mazalica pojašnjava da 9. januar Dan Republike Srpske ima vjerski kao pozivnica za liturgiju.

