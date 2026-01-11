Logo
Mazalica za ATV: "Svake godine imamo sve više manifestacija koje su povezane sa 9. januarom"

Izvor:

ATV

11.01.2026

20:55

Komentari:

0
Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.
Foto: ATV

Svake godine imamo sve više manifestacija koje su povezane sa 9. januarom, rekao je Srđan Mazalica, Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj Skupštini Republike Srpske.

"Moramo biti svjesni da je obilježavanje 9. januara pod lupom već duže godina i Tužilaštva BiH zato što je to "neustavni" praznik. Ove godine smo vidjeli da je izostala reakcija američke ambasade. Nova američka administracija je na potpuno novim ideološkim principima i nije za ideologiju negiranja identiteta između ostalog hrišćanskih ideologija i vrijednosti", rekao je Mazalica.

Mazalica pojašnjava da 9. januar Dan Republike Srpske ima vjerski kao pozivnica za liturgiju.

Opširnije u video prilogu......

Tagovi:

Srđan Mazalica

SNSD

Narodna skupština Republike Srpske

9 januar

