Dodik: Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH

Izvor:

SRNA

11.01.2026

19:37

Komentari:

0
Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za Srnu da muslimanska politička elita i njeni medijski sateliti panično priželjkuju poraz Donalda Trampa i Viktora Orbana na ovogodišnjim izborima, jer znaju da bez stranih mentora gube jedino oružje koje imaju – pritisak velikih sila na Republiku Srpsku i srpski narod s ciljem stvaranja unitarne BiH.

"Tramp i Orban su simbol svijeta u kojem narodi sami odlučuju o svojoj sudbini, a ne ambasade, nevladine organizacije i politički komesari iz Brisela. Za Sarajevo je to noćna mora, jer bez međunarodnih tutora više ne mogu da vode rat protiv Republike Srpske kroz sudove, sankcije, političke pritiske i ucjene", istakao je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše svakodnevnu kampanju koju vode sarajevska politička i medijska scene, a u kojoj otvoreno propagiraju i priželjkuje politički pad mađarskog premijera Viktora Orbana i neuspjeh republikanaca Donalda Trampa na ovogodišnjim izborima u Mađarskoj i SAD, Dodik je rekao da se već uveliko vodi prljava kampanja protiv Trampa i Orbana, i to ne zato što im je stalo do demokratije, jer ta riječ za njih ne postoji, već zato što im treba svijet u kojem strani centri moći mogu da isporučuju političke presude, nametnute zakone i lažne narative o Srbima i Republici Srpskoj.

On je naveo da sarajevska politička i medijska čaršija otvoreno priželjkuje poraz Trampa i Orbana jer su oni lideri koji ne prihvataju diktat briselskih centara moći, niti dozvoljavaju da se njihove države pretvore u kolonije globalističkih struktura.

"Mržnja bošnjačkog Sarajeva prema Trampu i Orbanu nije ideološka, već duboko politička. Oni znaju da pobjeda Trampovih republikanaca i Viktora Orbana znači jačanje suverenih država, kraj politike ucjena, nametanja i tutorstva, i povratak svijeta u kojem se poštuje volja naroda, a ne naređenja birokrata i ambasadora.

Sarajevu ne odgovora svijet u kojem od naroda izabrani zvaničnici donose odluke. Njima treba haos, nestabilnost i stalni pritisak velikih sila kako bi preko međunarodnih mehanizama pokušali da slome Republiku Srpsku i pretvore BiH u centralizovanu, unitarnu državu po njihovoj mjeri", konstatovao je lider SNSD-a.

Zato se u Sarajevu, kaže Dodik, Tramp i Orban predstavljaju kao "opasnost", a u suštini opasnost su samo za one koji su navikli da svoju politiku grade na tuđim instrukcijama i tuđoj moći.

"Njihov poraz značio bi pobjedu politike nasilja nad Republikom Srpskom. Njihova pobjeda bila bi kraj ere u kojoj Sarajevo vlada pomoću tuđe sile, a ne voljom naroda. Njihova pobjeda značila bi kraj tutorstva nad BiH i kraj pritisaka na Republiku Srpsku i zato ih Sarajevo želi poražene, i upravo zato se političko Sarajevo boji Trampa i Orbana više nego bilo koga drugog", zaključio je lider SNSD-a.

Milorad Dodik

Viktor Orban

Donald Tramp

