Logo
Large banner

Šmic: Neizbrane birokrate ne mogu da utiču na volju naroda da bira svog predsjednika

Izvor:

RTRS

10.01.2026

21:51

Komentari:

0
Шмиц: Неизбране бирократе не могу да утичу на вољу народа да бира свог предсједника
Foto: RTRS

Kristijan Šmit i raniji visoki predstavnici u BiH, nametanjem i mijenjanjem zakona, izvršili su eroziju ustavnog poretka, jer birokrate nemaju ovlaštenja da mijenjaju Ustav, rekao je Džozef Šmic, američki stručnjak za ustavno pravo i nekadašnji blizak saradnik predsjednika SAD Donalda Trampa.

- Neizbrane birokrate ne mogu da utiču na volju naroda i moć naroda da bira svog predsjednika, kao što je bio pokušaj u SAD-u, ali hrabri ljudi poput /predsjednika SAD Donalda/ Trampa i /lidera SNSD-a Milorada/ Dodika treba da kažu "to nije u redu, mi to nećemo da tolerišemo" - rekao je Šmic za RTRS.

On kaže da "kada neizabrani birokrata vrši ovlašćenja koja mu nisu data, onda je to zloupotreba" i ne treba da bude tolerisana.

Šmic je govorio i o "autopenu" /mehaničkom uređaju koji replicira potpis/ koji je koristila administracija bivšeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena, navodeći da kada neko ko nema ovlašćenja da vrši predsjedničku vlast odobri korišćenje "autopena", to se u ustavopravnoj terminologiji naziva ništavnim od samog početak, aktom bez pravnog dejstva, koji nikad nije postojao.

- Moguća je situacija gdje je prethodni predsjednik zaista naložio upotrebu svog "autopena". U okviru Projekta "Nadzora" uradili smo obimno istraživanje i nismo utvrdili mnogo takvih slučajeva. Veoma je malo primjera gdje postoji jasno utvrđen trag da je Bajden donio odluku i naložio da se njegov faksimil stavi na neki dokument. Ako takvih dokaza nema, onda pretpostavka o regularnosti rada vlade više ne stoji. Smatram da se takvi akt, bilo da je riječ o sankcijama, pomilovanju ili nekom drugom aktu, moraju tretirati kao ništavni, kao da nikada nisu postojali - kaže Šmic.

Šmic je podsjetio da je Trampova administracija ukinula sankcije protiv Dodika koje su bile uvedene "autopenom", ali da je Dodiku u BiH zabranjeno političko djelovanje.

- Odakle potiče ta zabrana? Ko je to direktno ili indirektno finansirano novcem američkih poreskih obveznika, zašto to nije ukinuto? - upitao je Šmic.

On je pojasnio da svaki zakon mora da ima četiri odlike, a zakon na osnovu kojeg je suđeno Dodiku to nema.

- Mora da predstavlja pravilo, a ne presudu, opšteg značaja i primjenljivosti, koje propisuje suveren. Kod zabrane Dodiku ne radi se o pravilu, nema opšte primjene i nije propisao suveren. U ustavnopravnoj teoriji kaže se da su takvi zakoni ništavni. To je i u suprotnosti Trampovoj odluci da ukine sankcije protiv Dodika. Nadam se da će moja organizacija - Projekat "Nadzor", osvijetliti sve aspekte načina na koje se troši američki novac za uvođenje nezakonitih sankcija - rekao je Šmic.

On je istakao da je Kancelarija viskog predstavnika uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, ali su "ovlašćenja koja se danas koriste tek tako nastala ili su iz `bonskog procesa`, a ne iz legitimnog ugovora".

- U nekom trenutku, možda će sam sporazum evoluirati u nešto drugo. Ako BiH postane članica EU, postavlja se pitanje - da li nam i dalje treba mirovni sporazum ili bi ga trebalo zamijeniti nečim drugim. Bilo je zloupotreba, treba da sagledamo činjenice. Ako se ispostavi da činjenice nisu prijatne i ako dođe do Trampa, uvjeravam vas da će on reagovati - rekao je Šmic.

On je naglasio da je mijenjanje Dejtonskog sporazuma i Ustava, kao njegovog sastavnog dijela, bez saglasnosti svih potpisnica bezakonje.

- Međunarodni ugovori su osnovni sporazumi između međunarodnih strana ugovornica. Ako u nekom trenutku neka od strana ne pristaje na način na koji se taj ugovor ili sporazum provodi, ta strana može da se povuče ili da ga raskine. Ako toj strani nije dozovoljeno da ostvari pravo na samoopredjeljenje i ako se taj ugovor krši, onda dolazimo u situaciju zbog koje smo mi vodili građanski rat. Tu situaciju zovemo ropstvo, a s tim smo završili - rekao je Šmic.

Šmic dodaje da zloupotreba ovlašćenja datih sporazumom predstavlja kršenje tog sporazuma i da sstrana koja je pretrpjela štetu usljed kršenja ima pravo da raskine sporazum ili da traži nadoknadu štete ili upotrijebi neki pravni lijek.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

Džozef Šmic

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марија Корина Мачадо, добитница Нобелове награде за мир

Svijet

Nobelov komitet odgovorio Mačado: Ne možeš predati nagrada Trampu

2 h

0
Амерички медији пишу: Одржани прелиминарни разговори о нападу на Иран

Svijet

Američki mediji pišu: Održani preliminarni razgovori o napadu na Iran

2 h

0
Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

Svijet

Šta će Evropa uraditi ako SAD zauzmu Grenland?

3 h

0
Густав Петро

Svijet

Predsjednik Kolumbije poručio da putuje u Vašington kako bi "zaustavio svjetski rat"

7 h

0

Više iz rubrike

Зукан Хелез добио јасан одговор: Република Српска је формирана да буде трајна!

BiH

Zukan Helez dobio jasan odgovor: Republika Srpska je formirana da bude trajna!

4 h

1
Одбор за заштиту права Срба: "Хелез је портпарол великобошњачке политике"

BiH

Odbor za zaštitu prava Srba: "Helez je portparol velikobošnjačke politike"

7 h

0
Жељезничари у ФБиХ траже од надлежних хитно реаговање, у супротном најављују штрајк

BiH

Željezničari u FBiH traže od nadležnih hitno reagovanje, u suprotnom najavljuju štrajk

8 h

0
Зијад Крњић краде дане путницима на граничним прелазима

BiH

Zijad Krnjić krade dane putnicima na graničnim prelazima

12 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

08

Amerikanci upozorili Zelenskog: Od "orešnika" ne spasava ni bunker

22

02

Naučnici na crtežu Leonarda da Vinčija pronašli njegov DNK?

21

54

Drama u Areni: Srbija tek poslije penala savladala Holandiju

21

51

Šmic: Neizbrane birokrate ne mogu da utiču na volju naroda da bira svog predsjednika

21

39

Hladnoća loše utiče na telefone, evo kako da "prežive" zimu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner